Simeone: "Lo único que nos acerca a tener una posibilidad es ganar"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que "la realidad dice que la única situación" que acerca a su equipo "a tener una posibilidad" de pelear por la liga española "es ganar" al Barcelona en el Camp Nou, al tiempo que destacó el "trabajo extraordinario" de Ernesto Valverde.

"Me aferro al partido de mañana. No me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente estando a ocho puntos de un equipo como el Barcelona. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana", expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

"Me hace sentir muy bien que el Barcelona valore ya desde hace dos o tres años que somos los competidores más cercanos que tienen. Y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo nuestros futbolistas", añadió el técnico, cuyo equipo encara la cita a ocho puntos del liderato azulgrana a falta de ocho jornadas del torneo.

El partido es definitivo para mantener las opciones de competir por la Liga, pero no para ganarla. "Si ganamos mañana y luego no ganamos los siguientes partidos de nada te serviría. Tenemos que centrarnos en intentar seguir mejorando. A partir del sábado con el Alavés, el equipo ha crecido. Con el Girona tuvimos momentos donde estuvimos bien en el partido y donde nos fuimos también del partido en el mismo encuentro", repasó de las dos victorias consecutivas.

"Y mañana necesitamos mantener el equilibrio, la continuidad y, sobre todo, los signos de identidad que tiene este equipo", dijo Simeone, al que le hace ser optimista que su conjunto no haya ganado nunca en el Camp Nou, con once visitas a lo largo de esta era, y que no desveló cuál será el planteamiento para abordar tal desafío.

?Jugar al ataque o esperar a su rival? "Pueden pasar las dos situaciones en distintos momentos del partido. Y habrá que entender y leer cuándo es una y cuándo es la otra", explicó en ese sentido el técnico, que dispone de Álvaro Morata y Diego Costa, pero tampoco desveló si alineará a ambos y Antoine Griezmann juntos en el once.

En la portería es seguro Jan Oblak, al que ve "como todos los grandes porteros de los grandes equipos".

"No he visto ningún gran equipo en que no haya un gran portero. Y nosotros, que somos un equipo importante, tenemos un gran portero como Oblak, que lleva años trabajando en la misma línea y en base a un crecimiento individual y obviamente con la ayuda del equipo, claro", expuso del guardameta.

Enfrente estarán el Barcelona... y Lionel Messi. "La palabra no es miedo. Es respeto", declaró Simeone, que enfocó a la "jerarquía" que tiene el conjunto azulgrana y a la labor de Valverde: "El trabajo que está haciendo es extraordinario, compitiendo en todas las competencias como ha competido el año pasado, que desgraciadamente le pasó en Roma lo que nos pasó a nosotros en Turín".

"Este año está en una posición envidiable. Está en la final de la Copa del Rey, primero con la cantidad de puntos que nos lleva a nosotros y en la Champions en una situación importante. La posición del entrenador es muy buena. Es muy difícil tener un equipo de futbolistas que están acostumbrados a ganar y seguir ganando. Valverde está haciendo una temporada extraordinaria", insistió.

Además de todas las virtudes del Barcelona, el Atlético también competirá con la destreza en el lanzamiento de falta directa de Messi. "Eso es calidad pura. Hay futbolistas que pasan por momentos donde la precisión se eleva y eso está pasando en él", apuntó.

Simeone, por otro lado, también habló de la pretemporada del conjunto rojiblanco de este curso y de la que viene. "Las pretemporadas van en consecuencia de las necesidades también económicas del club y respetando las situaciones que el equipo necesita para poder competir bien. Lo hemos hecho muy bien siempre, esta última pretemporada no salió como habríamos querido y a partir de eso seguiremos la misma línea prevista para la temporada que viene, como fue siempre", declaró sobre la preparación veraniega.