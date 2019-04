Entrenador del Puebla dice buscar la perfección en el equipo

El entrenador del Puebla mexicano, José Luis Sánchez Solá, aseguró hoy que busca perfeccionar los detalles en su equipo aún cuando la semana pasada goleó 4-0 al Lobos Buap en el torneo Clausura 2019.

"Busco que lo hagamos mejor que contra Lobos. Fue un partido excelente, pero debemos mejorar porque hubo un momentos después del cometimos 5 pifias seguidas después del 2-0. Intentamos un túnel en el área, dimos 2 pases de esos donde ves para un lado y tiras para el otro y ese tipo de cosas no tienen nada que ver con este equipo", señaló.

El Puebla necesita acumular puntos para el torneo que viene en el cual seguirá con la pugna por no descender. Desde que llegó al conjunto Sánchez Solá, en febrero, el equipo ha logrado 11 de 18 posibles.

Hoy el estratega señaló que para el siguiente juego ante Morelia tiene dudas de qué jugadores va a ocupar.

"Tengo muchas dudas, empezando por quién voy a poner en medio campo, Loroña esta bien, Chumacero ya lo tengo al cien por ciento, a Matías Alustiza lo recupero, esta Jesús Zavala para entrenar mañana y tengo a Daniel 'Chepe' Guerrero: Son muchos, ya no sé qué sea mejor, si tener dudas o no", comentó.

Para el técnico no hay fecha mas importante que el próximo viernes cuando reciban al Morelia en el Estadio Cuauhtémoc y en el que espera contar el apoyo de la afición al bajar los precios de los boletos.

"Es tarea difícil por múltiples factores. Cada quien tiene que poner su granito de arena. La directiva ya lo hizo, no me acuerdo haber visto un partido tan barato como éste que tendremos, 260 pesos (13 dólares) el más caro y 60 pesos (3 dólares) el más barato, es decir, está accesible para la masa que llena el estadios", razonó.

Bajo la dirección técnica de 'Chelís' el Puebla ha tenido un envión anímico importante y el propio entrenador se lo endosa a sus jugadores.

"Yo me acomodé a ellos. Mi idea cuando llegue era otra, pero rápidamente me hacen ver lo que quieren en la cancha y me gusta, aprendí una nueva manera de jugar con lo que pretenden, con las características que tienen. Me acoplé rápido a sus virtudes y los defectos ya casi ni los veo. Ojalá mantengamos esta línea, me encantaría, nos alcanzará para muchas cosas", concluyó.