Presidente de México alerta que "no conviene a nadie" el cierre de fronteras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este miércoles que "no conviene a nadie" el cierre de fronteras, cuestionado sobre la amenaza del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de cortar el paso entre ambos países.

"No nos conviene a nadie el cierre de fronteras. No es lo más recomendable", apuntó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, descartó "problemas graves" en la frontera con Estados Unidos, pese a la amenaza existente y al registro de colas en algunos puntos fronterizos.

"(La lentitud) no es significativa. No hay problemas graves. No hay. Vamos a procurar distender este ambiente. Vamos muy bien y estamos ayudando nosotros. Es un fenómeno que espero que sea temporal y transitorio, y tiene varias aristas", dijo el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Reiteró, una vez más, que hay una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos.

"Y hasta ahora les puedo decir que están abiertos los cauces, y en las garitas no hay ningún problema", puntualizó.

Indicó, en términos generales, que la controversia con Estados Unidos y el fenómeno migratorio se ha de manejar con responsabilidad y actuando todos los gobiernos de manera conjunta.

"Vamos a seguir apoyando con mucho cuidado y cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente", aseveró.

Recordó que el fenómeno migratorio se conforma, en su mayoría, por los "hermanos centroamericanos", pero no por ello el gobierno que encabeza va a descuidar la situación.

Este martes, el presidente estadounidense afirmó que está preparado "al 100 %" para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podría tener consecuencias "negativas" en la economía estadounidense.

Horas después, el canciller de México, Marcelo Ebrard, descartó un cierre total de esta importante frontera.

"No hay cierre de ningún punto; nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", dijo Ebrard en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Además, el Gobierno de México trabaja estrechamente con el de Estados Unidos para controlar el flujo de migrantes hacia el norte, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).