Chivas trabaja en recuperar la confianza, asegura su entrenador interino

El mexicano Alberto Coyote, técnico interino de Chivas de Guadalajara, dijo que el equipo trabaja en retomar la confianza y recuperarse del "golpe anímico" que significó la salida del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo.

"Lo que tienen los chicos es desconfianza, estamos intentando recuperar esa confianza, esa autoestima que es importante en el jugador por eso estamos trabajando intensos, estamos trabajando la definición, recuperarlos anímicamente y que ellos vuelvan a disfrutar el fútbol", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Coyote tomó las riendas del equipo este lunes después de que la directiva decidiera despedir a Cardozo, quien hiló cinco partidos consecutivos sin sumar una victoria en el torneo Clausura 2019 y no logró clasificarse al plantel a las semifinales de la Copa Mx.

El técnico, quien formó parte del cuerpo técnico del paraguayo, aseguró que no hay un solo responsable de los malos resultados de la liga, sino que tanto el área técnica como los jugadores "son parte del problema".

El interino defendió lo realizado por Cardozo al frente del equipo y consideró que hizo un buen trabajo tanto en la pretemporada, como el inicio del torneo pues eligieron a "los jugadores correctos" para reforzar el equipo.

"Desgraciadamente los resultados no acompañan. En el fútbol no hay lógica, de repente alguna situación dentro de la cancha, algún error propio genera una derrota y genera desconfianza. En el partido contra Necaxa a partir de ahí el equipo vino decayendo un poco el rendimiento", explicó.

Chivas se coloca en el undécimo lugar al reunir 15 puntos de 36 posibles en la recta final del torneo, lo que reduce sus posibilidades de disputar el campeonato de liga.

Coyote aseguró que la directiva le permitió trabajar con libertad pero por ahora "no hay tiempo" para que el plantel defina un estilo de juego, pues la prioridad es sumar el mayor número de puntos posibles para tener una posibilidad de entrar a la liguilla.

"Para definir un estilo de juego no tenemos tiempo el ideal del entrenador es que tu equipo juegue como tú sientes y como tú vives el fútbol. Me gusta jugar bien, con la pelota a ras del piso tratando de ser ofensivos y poco a poco vamos a ir adquiriendo la idea de juego pero en este momento no podemos tenemos poco tiempo de trabajo", concluyó.