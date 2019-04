Trump afirma que está preparado al "100 por 100" para cierre de la frontera

El presidente, Donald Trump, afirmó hoy que está preparado al "100 por 100" para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podría tener consecuencias "negativas" en la economía.

"Vamos a tener seguridad en este país, es más importante que el comercio. Así que tendremos una frontera fuerte y si no, entonces, vamos a tener una frontera cerrada. Y cuando cerremos la frontera, entonces estaremos frenando enormes flujos de drogas", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Preguntado sobre si le preocupan las consecuencias para la economía nacional, Trump respondió: "Claro, va a tener un impacto negativo en la economía, pero la seguridad es lo que importa".

Pese a las amenazas y dudas que aún existen sobre el tema, el sector hotelero no ha percibido quejas o cancelación de habitaciones reservadas

Trump alabó a México porque, aseguró, desde este miércoles las autoridades mexicanas comenzaron a detener a "cientos" de imigrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, que huyen hacia el país debido a la violencia y la falta de oportunidades económicas en sus países de origen.

Sin embargo, el Gobierno de México no ha anunciado ningún arresto de inmigrantes y este mismo lunes la secretaria mexicana de Gobernación (ministra del Interior), Olga Sánchez Cordero, descartó que se esté buscando un plan para detener a los migrantes ante los rumores de que ese fuera el caso.

El mandatario urgió al Congreso a "actuar rápido" para cambiar las leyes migratorias y dijo que en "45 minutos" podría alcanzar un pacto para modificar el sistema de asilo y acabar con el actual método de reagrupación familiar, bautizado por sus detractores como "migración en cadena".

"México ahora está parando a la gente de venir aquí, vamos a ver si siguen haciendo eso. Si no lo hacen y no alcanzamos un trato en el Congreso, entonces la frontera cerrará un 100 por 100", aseveró Trump, que se mostró abierto a la posibilidad de clausurar "grandes secciones" de la frontera, pero no toda al completo.

La clausura de los puntos de entrada de la frontera podría tener consecuencias negativas no solo en los migrantes que piden asilo, sino también para el comercio entre ambos países.

México es el tercer socio comercial del país y solo en el puerto de la ciudad de Calexico (California) cada día cruzan unos 1.000 camiones, mientras que por Laredo (Texas) transitan unos 11 trenes de mercancías cada día, de acuerdo a datos de los departamentos de Transporte y de Comercio.

Solo en 2017, los servicios y bienes que EE.UU. intercambió con México tuvieron un valor de más 615.000 millones de dólares, según las citadas fuentes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) estima que este mes el número de personas detenidas por cruzar ilegalmente la frontera podría llegar a 100.000.

En febrero, las autoridades fronterizas detuvieron a 76.000 migrantes.