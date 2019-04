Atlético Mineiro recibe a Zamora en duelo por la supervivencia en el Grupo E

Un Flamengo brasileño animado por la reciente conquista del título de la Copa Río, por el buen momento que atraviesa y por su actual invicto intentará el miércoles su tercera victoria consecutiva en la Libertadores ante el Peñarol uruguayo, que jugará en el Maracaná sin dos referencias en el ataque.

El Flamengo, que lidera el Grupo D de la Libertadores con seis puntos tras dos victorias, intentará en la tercera jornada alejarse aún más del Peñarol, que lo escolta en el segundo lugar de la clasificación con tres puntos.

Una victoria en un Maracaná para el que se espera una elevada asistencia permitirá al equipo de Río de Janeiro confirmarse aún más como líder de un grupo en el que también están emparejados el Liga de Quito ecuatoriano (3 puntos) y el San José boliviano (sin puntos).

El club más popular de Brasil llega al partido animado por la victoria del domingo que le permitió conquistar la Copa Río y clasificar a semifinales del Campeonato Carioca, así como descansado ya que venció sin usar ninguno de sus titulares.

El conjunto de Río de Janeiro, además, completó diez partidos sin conocer la derrota y recuperó a su técnico, Abel Braga, que el jueves de la semana pasada salió directo del Maracaná a un hospital tras sufrir una arritmia cardíaca, pero ya recibió el alta.

"El miércoles estaré en el Maracaná. No me gustaría perderme el partido después de haber ayudado a construir este momento. No puedo perderme esto. Tres victorias seguidas en la Libertadores creo que el Flamengo nunca consiguió", afirmó Braga.

El técnico, sin embargo, no menosprecia al Peñarol, "que mejoró bastante después de haber debutado con una derrota en la Libertadores".

"Es un equipo muy grande y fuerte en la Libertadores. Lo sabemos. Pero vamos a intentar enfrentarlos de igual para igual y usando lo que tenemos de mejor, que es nuestra capacidad individual y nuestra capacidad colectiva", afirmó.

El Peñarol, por su parte, desembarca este martes en Río de Janeiro sin los delanteros Gabriel Fernández y Fabián Estayanoff (tendinitis en los aductores), que fueron excluidos de la delegación que viaja Brasil por lesión.

Sus sustitutos serán Lucas Viatri y Luis Acevedo, que destacaron en la goleada del pasado sábado por 4-0 sobre el Boston River por el Torneo Apertura del campeonato uruguayo.

El técnico del equipo charrúa, Diego López, tampoco sabe si podrá contar con el centrocampista Walter Gargano, que sí fue incluido en la delegación pero cuya alineación dependerá de aprobación médica de última hora.

Pese al desafío de visitar al líder del Grupo en el fortín del Maracaná y al buen momento del Flamengo, López afirma que el Peñarol no jugará a defenderse y que mantendrá su filosofía de jugar al ataque.

"Vamos a enfrentar a un buen rival pero no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Si te vas a meter atrás con una línea de cinco defensas, tres volantes, uno arriba y un punta, es muy complicado. Hay que tratar de atacarlos", afirmó.

Por esa razón, en caso de que esté en condiciones, Gargano reforzará el sector de creación al lado de los centrocampistas Guzmán Pereira y Cristian "Cebolla" Rodríguez.

- Posibles alineaciones:

Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Diego; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa "Gabigol".

Entrenador: Abel Braga.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema, Lucas Hernández; Walter Gargano (o Ignacio Lores), Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Brian Rodríguez; Lucas Viatri y Luis Acevedo.

Entrenador: Diego López.

Árbitro: el argentino Patricio Loustau auxiliado en las bandas por sus compatriotas Juan P. Belatti y Diego Bonfa.

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT del jueves).