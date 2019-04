Dimiten los secretarios de Educación y Seguridad Pública en Puerto Rico

San Juan, 1 abr (EFE). - La secretaria de Educación, Julia Keleher, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, en Puerto Rico dieron a conocer este lunes sus respectivas dimisiones, según informaron fuentes gubernamentales sin conocerse las causas de la secretaria.

Ante el anuncio, el gobernador Ricardo Roselló, ha dicho que nombrará al sucesor de Keleher "proximamente".

En declaraciones a medios locales Kelehher ha asegurado que "ahora seguirá luchando desde otra silla. Seguiré luchando para que los niños de Puerto Rico tengan más oportunidades".

La secretaria, quien duró dos años en sus funciones, seguirá sin embargo como asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico en la reestructuración administrativa del departamento y su renuncia se hará efectiva este martes.

Por su parte Pesquera, quien dejará el cargo a finales del mes de abril, ha dimitido por "razones personales".

Afirmó que ha hecho todo lo que ha podido "mejor que lo que he hecho no le he podido hacer. Si no han salido las cosas como la gente esperaba que salieran sabes qué: sorry, no pude dar más".

"Ahora voy a corregir la falta que le hago a mi familia eso no es negociable", señaló el funcionario que llevaba en el cargo desde abril de 2017.

El secretario de Seguridad Pública siempre ha estado a lo largo de su mandato rodeado de controversias debido a sus polémicas declaraciones sobre el número de muertes que dejó el huracán María, que fueron de 4.645, tras su paso el 20 de septiembre de 2017.

Pesquera precisó en su momento a través de un comunicado que el Registro Demográfico de la isla dio a conocer en junio de 2018 datos a los medios de comunicación que indicaban que hubo un exceso de 1.400 muertes en los cuatro meses posteriores a María, pero que esa cifra no es la de muertos atribuibles al huracán que arrasó la isla en septiembre.

Bajo la administración de Pesquera, en octubre del año pasado el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge Navarro, como parte de la resolución 71 inició una investigación para evaluar el funcionamiento del Departamento de Seguridad Publica.