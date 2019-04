Leandro Cufré: "Al Atlas era imposible decirle que no"

El técnico del Atlas, el argentino Leandro Cufré, reconoció hoy sentir un sentimiento de cariño hacia el equipo rojinegro, lo cual lo llevó a tomar la dirección técnica del equipo en medio de una crisis de resultados.

Cufré, defensa central del Atlas del 2012 al 2014, aceptó que no podía negarse al regreso con este club bajo las condiciones que fueran.

"Estaba en Europa y cuando recibí el llamado tomé el primer avión. Es una buena oportunidad y al Atlas era imposible decirle que no", comentó en entrevista a Efe.

El Atlas, que inició la temporada bajo la dirección técnica del argentino Guillermo Hoyos, sufrió 6 derrotas consecutivas hasta que la directiva decidió frenar el proyecto y echar mano de Cufré en calidad de emergente.

El argentino, con nacionalidad mexicana diagnosticó que en primera instancia su equipo cargaba con un problema emocional.

"Hay cosas técnicas que corregir, pero el grupo venía golpeado. Mi entrada como entrenador no fue fácil porque Atlas atraviesa un momento delicado después de varios partidos en que no se encontró el resultado y la confianza estaba por el suelo. Encontré una predisposición a la derrota, con malas caras para entrenar y generamos un estado de ánimo para cambiar a lo positivo", reveló.

Cufré, nacido en Buenos Aires, debutó como entrenador en México el 17 de marzo con derrota en el campo del Toluca por 2-0, sin embargo, el viernes pasado ganó su primer partido al Santos y encara el futuro convencido de tener una empresa faraónica al jugar contra equipos de mayor presupuesto.

"Es difícil la competencia cuando unos tienen el presupuesto elevado y otros no, genera una distancia. Lo que hay que hacer es acercarnos lo más posible, ganar en la cancha y olvidarse de la economía. Muchas veces Atlas hizo buenos torneos y no se vio esa diferencia de nómina, en la cancha son once contra once", señaló.

Para ello y en concatenación con la historia y filosofía del Atlas, Leandro Cufré piensa que será importante incluir a las fuerzas inferiores en su proyecto, toda vez que de ahí pude nutrirse para hallar buenos jugadores a bajo precio.

"Va a ser importante porque el ADN de Atlas es la cantera. Tenemos que ser una fábrica de jugadores para México. Si se recorre la Liga, por todos los equipos hay jugadores surgidos de aquí, no se puede frenar esta forma de vida sino potenciarla. Todo a su tiempo. Hacer un mezcla de jugadores experimentados y de cantera, es mi idea", señaló.

El problema en Atlas en el último lustro ha sido la deficiente elección de refuerzos extranjeros, que han pasado sin dejar buenos números.

"Desde chico, cuando fui de Gimnasia La Plata a la Roma, lo primero que hice fue investigar la historia del club, eso es importante, que el jugador sepa todo, desde los que fueron símbolos hasta lo que hay en la ciudad. Cualquiera que llegue no puede enterarse estando acá de que Atlas era o fue, sino que debe saber lo qué significa este club, si no nace de él, provocarle tener el interés por comprenderlo", concluyó.