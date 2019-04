Federer, Manu, Trout, Martino y Messi, protagonistas de los 31 días de marzo

Argentina se ilusionó con la vuelta de Lionel Messi, inocuo frente a Venezuela, en cuya historia no había un triunfo por 3-1. Messi faltó a la cita en Tánger por una alegada pubalgia y los de Lionel Scaloni no jugaron para echar cohetes, pero en los 82 minutos encontraron un gol para derrotar a Marruecos en un partido bronco.

Admitió que hay ciertos eventos o grupos de deportistas a los que la organización debe dar prioridad, incluir deportes que en la actualidad son atractivos para los jóvenes y además insertarse en el mundo de las nuevas tecnologías para modernizar la institución.

Durante la reunión del comité ejecutivo de Panam Sports fue proclamada la ciudad colombiana de Cali como sede en 2021 de los Juegos Panamericanos Júnior, que reunirán al menos 30 disciplinas.

Su objetivo es dar un impulso a jóvenes entre los 18 y 22 años que muchas veces no son tomados en cuenta o carecen de apoyo.

.7. MESSI TOMA LA PALABRA

"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho, como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice".

Las palabras son de Lionel Messi, quien el 29 de marzo aceptó hablar con la Radio 94.7 Club Octubre.

Mejor leer sus declaraciones sin interpretaciones: "La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos".

"Yo quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ?Por qué te matan en Argentina?".

"Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta".

.8. Y LA FRASE DEL MES ES DE... ?DIEGO MARADONA!

"No veo películas de terror", dijo el 23 de marzo el excapitán y exeleccionador de Argentina al ser interrogado en México por el partido amistoso que la selección de su país perdió por 3-1 a manos de Venezuela un día antes en Madrid.

Hernán Bahos Ruiz