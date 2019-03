'Chelís' pone la esperanza en la capacidad goleadora de su equipo

El técnico del Puebla del fútbol mexicano José Luis Sánchez Solá, 'Chelís', manifestó hoy sentir emoción por la capacidad goleadora que ha demostrado su equipo en los entrenamientos, sobre todo en la última sesión, este jueves.

"Vladimir Loroña ya empezó a entrenar lo mismo que Lucas Cavallini. Voy a decir algo para que se tome en cuenta; tuvimos una práctica de tiro a gol, en una sesión no se meten arriba de 16, pues bien, en lo que duró el ejercicio de tiros sin defensas, sólo con el portero, hemos contabilizado 36 anotaciones", aseguró.

El Puebla se encuentra en la novena posición del Clausura con una derrota en los últimos cinco partidos. Esas estadísticas tienen a Sánchez Solá efusivo por lo que ha podido trabajar.

"Lo normal sería que fuésemos más ofensivos, pero si me piden firmar ahora mismo que de los próximos 18 puntos, voy a sacar el 54 por ciento, metiendo pocos goles como hasta ahora llevamos y recibiendo pocos, lo firmo", agregó.

El entrenador recordó que Puebla ha metido un gol más que los adversarios y eso le ha alcanzado para sumar 11 de 18 puntos.

Aseguró el estratega que ha alcanzado un equilibrio en su cuarta etapa con el Puebla, pues ya no es el hombre ansioso que deseaba desbocar a sus jugadores para alcanzar el gol, sino que ha partido de un trabajo desde una zona defensiva para estar ecuánimes.

"Este es el equipo más ordenado que me ha tocado dirigir, porque lo normal era que me metían más goles de los que hacía. Hace poco me di cuenta de la cantidad bárbara de goles que he encajado siendo entrenador. Esta vez no, y lo atribuyo a la férrea conciencia que tienen los jugadores de que ya no quieren que les pase nadie por encima, es mérito de ellos", concluyó.

El Puebla, noveno de la clasificación, visitará al Lobos Buap, decimotercero, el domingo en la duodécima jornada del Clausura.