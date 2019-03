Sambueza: "No nos debe dar miedo nada porque tenemos buen plantel"

El centrocampista argentino Rubens Sambueza, quien se recupera de una lesión en un pie, aseguró que está próximo a volver a las canchas, feliz por el paso de su equipo, el León, al cual no le debe dar miedo el porvenir.

"No nos tiene que dar miedo nada porque tenemos un buen plantel. No tenemos muchos jugadores como otros equipos favoritos al título, sin embargo, con garra, humildad y sacrificio se logran las cosas en lugar de invertir dinero", afirmó.

Sambueza, que nació en Neuquén, Argentina, estaría regresando a los campos de juego cuando se reanude la actividad en el fútbol mexicano la próxima semana, por lo que el técnico Ignacio Ambriz tendrá en más armas para encarar la recta final del torneo.

"El equipo lo ha estado haciendo bien mientras no he participado, pero la idea es que pueda aportar algo. No sé si nos haga más temibles mi regreso aunque creo que sí más competitivos al interior para que el técnico tenga otras opciones de cambio. La gente que tiene al equipo en el liderato lo está haciendo bien", dijo.

El proceso de rehabilitación de Sambueza se ha extendido. El centrocampista resultó con lesión tras el juego ante Xolos del 21 de enero y se pronosticó de inicio una recuperación de un mes, pero se alargó este tiempo porque el propio jugador no se ha sentido con la confianza para competir.

"De nada me sirve adelantar mi regreso si estoy al 50 por ciento, ni me beneficia a mí ni ayudo en nada al equipo, entonces tengo que volver en mi mejor estado físico, ser competitivo en los entrenamientos para ganarme de el puesto titular que tenía" explicó.

Aunque ya estaría entrenando con sus compañeros de manera normal, Sambueza pasaría la siguiente jornada del Clausura 2019, participando con menores de 20 años para tomar ritmo de juego.

"He tenido que apelar a la paciencia, es la primera vez que me alejo de las canchas tanto tiempo por una lesión, pero sé que debo regresar de la mejor manera. Por otro lado estoy tranquilo al ver que mis compañeros han hecho excelentes las cosas y los he apoyado desde otra trinchera, viéndolos desde fuera", concluyó.