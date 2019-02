El argentino Maidana se quita la etiqueta de figura en el fútbol mexicano

El argentino Jonatan Maidana, defensa central del Toluca y que llegó como una de las figuras para este Clausura 2019, destacó que no se siente con la etiqueta de un jugador superior al resto de los otros de la liga.

"Hay grandes figuras en la liga de México, no es que yo me convierta en lo más llamativo. Quise venir acá a ser uno más, a trabajar al máximo, no me creo ni más ni menos, vengo a aportar mi experiencia buscando que el club Toluca consiga cosas importantes", dijo a Efe el zaguero.

A los 33 años, Maidana apostó por el fútbol mexicano luego de un exitoso paso por Boca Juniors y River Plate, equipos con los que obtuvo la Copa Libertadores.

El argentino cree que la liga en México se vuelve interesante conforme la calidad de los jugadores la hace competitiva en todos sus niveles.

"A veces, que se queden los mejores jugadores hace que la liga vaya creciendo, no necesariamente tienen que irse al extranjero o jugadores que se fueron a Europa y regresan le dan un plus a la calidad del torneo posicionándolo en lo alto del fútbol mundial", agregó.

Maidana debutó en México el 27 de enero y ha jugado 2 partidos bajo la dirección técnica de su paisano Hernán Cristante, al que le va conociendo el estilo.

"Cristante me ha dado una buena impresión, por lo poco que conozco ha formado un grupo de trabajo sólido, los muchachos lo aprecian y lo apoyan; nada más es cuestión de ganar confianza para dar el brinco de calidad, porque el potencial del equipo se refleja a diario y eso es lo que ha trabajado Cristante", explicó.

El último símbolo del Toluca en la defensa central fue el paraguayo Paulo Da Silva, quien estuvo 10 años con los Diablos en dos etapas. Maidana reconoce que lo vio en varias ocasiones y sueña con dejar tan buena impresión como su antecesor.

"Da Silva dejó una gran huella acá y el club lleva un tiempo buscando ése liderazgo que él imponía, pero cada jugador construye su futuro y su momento cuando le corresponde. No me intento comparar con él porque es un excelente jugador que quedará en lo más alto del club. Vengo a sumar, brindar mi experiencia y entregar seguridad al equipo que es para lo que me trajeron", dijo.

En relación con el seleccionador de méxico, el argentino Gerardo Martino, Maidana expresó su aprobación pues él fue convocado por 'el Tata' en varias ocasiones y le agradó trabajar bajo su régimen.

"Tiene una mente sana e intenta aportar sus ideas al fútbol. México ha contratado a un extraordinario técnico, ojalá que el tiempo le de la razón y él pueda trabajar tranquilo ya que tiene potencial para elegir jugadores en este país y explotar lo mejor de cada uno", concluyó.