Vecchio dice que no "hay espacio de neutralidad" ante una dictadura

Carlos Vecchio, representante diplomático en EE.UU. de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de la comunidad internacional, subrayó hoy que "no hay espacio para la neutralidad" cuando el dilema es "dictadura" o "democracia" e instó a todos los países a apoyar "el cambio".

Vecchio habló con Efe en una iglesia de Doral, ciudad aledaña a Miami donde hoy se celebra un encuentro entre el vicepresidente Mike Pence y el exilio y la comunidad venezolana en el sur de Florida.

"?De qué lado quieren estar, de la dictadura o de la democracia?", subrayó Vecchio en referencia a Uruguay y México, dos países que no han tomado partido ante la situación de Venezuela, donde Nicolás Maduro se mantiene en la Presidencia y el opositor Guaidó se ha juramentado como presidente interino.

El mismo mensaje le dirigió Vecchio, del Partido Voluntad Popular y exiliado en EE.UU. desde hace cuatro años, a la "parte de Europa" que todavía tampoco se pronuncia.

"Esto no es un problema de ideología sino un problema entre dictadura y democracia", subrayó.

El dirigente opositor señaló que el apoyo internacional ha sido "fundamental" para llegar a este punto en el que es posible "producir un cambio" en Venezuela y "ahorrarle el sufrimiento a nuestro pueblo".

"Estar hoy del lado de la neutralidad es estar del lado del enemigo, de la dictadura", sentenció.

Al hablar de la necesidad de que Europa elija de qué lado quiere estar, recordó a sus familiares italianos que emigraron a Venezuela en búsqueda de la libertad y subrayó que "ahora les toca a ellos retribuir lo que nosotros hicimos en algún momento".

Vecchio señaló que no es que Guaidó se haya autoproclamado presidente sino que, como presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), un órgano electo, tiene "la obligación" de asumir la Presidencia si no hay un mandatario "constitucional".

Maduro no lo es, a su juicio, porque las elecciones de las que emana el mandato iniciado el 10 de enero fueron "fraudulentas".

Señaló que los que luchan por la democracia en Venezuela necesitan ayuda para lograr el cambio, instalar un gobierno provisional y convocar elecciones.

Agradeció al Grupo de Lima, formado por "los principales países latinoamericanos", su declaración del 4 de enero que "abrió las puertas" para lo que está sucediendo ahora.

"Es el momento de producir ese cambio", señaló Vecchio, quien dijo que tampoco hubiera sido posible sin el esfuerzo de los venezolanos de dentro y fuera del país.

"El final que estamos buscando de dar la libertad a Venezuela está cada vez más cerca", dijo a Efe el representante diplomático en EE.UU. de Guaidó, un puesto que ha asumido con "orgullo", "humildad" y "claridad".

Una de sus misiones es "enviar ayuda humanitaria lo antes posible" a Venezuela.

El vicepresidente estadounidense se reúne hoy en una iglesia de Doral con la comunidad venezolana y dará un discurso sobre el apoyo de EE.UU. al pueblo de Venezuela "en su lucha por la libertad", informó este miércoles su oficina.

A la cita asiste tanto Vecchio como Julio Borges, representante diplomático ante el Grupo de Lima de Guaidó, reconocido por el Gobierno estadounidense como presidente interino legítimo de Venezuela.

El senador republicano Marco Rubio y el congresista del mismo partido Mario Díaz-Balart, ambos representantes de Florida y de origen cubano, así como el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, asisten también.

El Gobierno estadounidense fue el primero en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, y, como respuesta, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, cortó relaciones diplomáticas con EE.UU.