El presidente de México anuncia inicio del programa para "rescatar al campo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes el arranque del programa "Sembrando Vida", orientado a "rescatar al campo" y en el que solo este año se invertirán 240.000 millones de pesos (unos 12.546 millones de dólares).

Refirió que el programa es uno de los más importantes del Gobierno "porque significa rescatar al campo, significa crear empleos, muchos empleos; en este año (serán) más de 200.000 empleos en el campo, y significa reforestar".

Precisó que el objetivo es sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. "Y ya comenzó esta acción. Este año se van a sembrar más de 500.000 hectáreas, y son 200.000 empleos permanentes, pagando jornales a campesinos. Se va a fortalecer la producción en comunidades, en ejidos. Se va a fortalecer la pequeña propiedad", ahondó.

"El propósito es arraigar a los mexicanos a sus lugares de origen para que la migración sea optativa, no forzada. Y hoy comenzamos ya en el terreno. Vamos a estar en Tabasco, mañana y pasado mañana en Veracruz, para impulsar esta acción, expuso.

Indicó que existen alrededor de 100 millones de hectáreas de propiedad social en el país "que se abandonaron durante el periodo neoliberal".

"El campó es la fábrica más importante de México, nada más que estaba parada, cerrada, abandonada. Ahora vamos a impulsar el campo, y es mucho el beneficio", sostuvo.

Además de la creación de empleos, citó el beneficio ambiental, "porque hay recursos que se destinan para la reforestación, para restablecer la ecología, el medioambiente, para producir agua, para producir oxígeno, para evitar la degradación territorial".

Asimismo, dijo, el programa ayudará al crecimiento económico. "Esto no lo conocen, con todo respeto, los tecnócratas, porque no aprendieron esto en las escuelas. Ellos aprendieron las fórmulas según las cuales si se mantienen equilibrios macroeconómicos ya no hay que hacer nada, ya el mercado lo hace todo", dijo.

"Y ya hemos visto que esa fórmula no funciona; solo produce estancamiento económico, desempleo, migración, pobreza, inseguridad y violencia. Nosotros vamos a la promoción del desarrollo", puntualizó.