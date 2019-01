La selección de Costa Rica viaja a Estados Unidos para el debut de Matosas

La selección de fútbol de Costa Rica viajó este jueves para enfrentar como visitante a su similar de Estados Unidos el próximo sábado, compromiso que significará el debut en el banquillo costarricense del entrenador uruguayo Gustavo Matosas.

El equipo 'tico' está conformado por muchos jóvenes, futbolistas de la liga local y de la Liga estadounidense ( MLS ), actualmente en vacaciones, pues al no tratarse de una fecha FIFA oficial para amistosos, no fueron convocadas las principales figuras cuyos clubes no estaban en obligación de cederles.

Matosas, anunciado en el cargo desde agosto pasado, acordó con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) comenzar su trabajo de manera oficial en enero, mes en el que ha tenido diez sesiones de entrenamiento con la mayoría de jugadores que lleva a San José, California (EE.UU.) para su debut.

Aunque aún no había arrancado su trabajo oficialmente, el seleccionador dedicó el último trimestre de 2018 a observar jugadores de la liga costarricense, asistir a los estadios y reunirse con directivos y entrenadores de los clubes.

Con base en esa observación, Matosas hizo su primera convocatoria para el compromiso del sábado frente a una renovada selección de Estados Unidos que busca resurgir tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018.

En la lista sobresale el portero Esteban Alvarado, recientemente fichado por el Alajuelense local desde el Trabzonspor turco, el defensa Francisco Calvo del Minesota United estadounidense; el centrocampista Allan Cruz, del Cincinnati estadounidense; y el atacante Jonathan MacDonald, del Alajuelense local.

Ante la ausencia de las principales figuras de la selección y la presencia de muchas caras nuevas, es toda una incógnita la formación titular que utilizará Matosas en el partido frente a Estados Unidos, aunque el seleccionado ha dicho que planteará un equipo ofensivo, fiel a su estilo.

"Todos trabajamos siempre al 100 por ciento para tratar de entender bien la idea que tiene el profesor y así se hizo, por lo que nada más esperar que todo salga bien el sábado", dijo en la página de la Federación el atacante Yendrick Ruiz.

La selección tica tendrá un entrenamiento hoy y otro mañana en San José, California, para afinar los detalles con miras al partido del sábado.

Después del opaco Mundial de Rusia 2018, en el que Costa Rica apenas logró un punto en el grupo que compartió con Brasil, Serbia y Suiza, la Federación no renovó el contrato al entrenador local Óscar Ramírez y apostó por el uruguayo Matosas para el proceso rumbo a Catar 2022.

Lista de jugadores de la selección de Costa Rica

Porteros: Esteban Alvarado (Alajuelense), Kevin Chamorro (Carmelita) y Marco Madrigal (San Carlos).

Defensas: Yostin Salinas (Saprissa), Jaikel Medina (Saprissa), Pablo Arboine (Santos), Francisco Calvo (Minnesota United, USA), Waylon Francis (Seattle Sounders, USA), Joseph Mora (D.C United, USA) y Keysher Fuller (Herediano).

Centrocampistas: José Miguel Cubero (Alajuelense), Allan Cruz (F.C Cincinnati, USA), Néstor Monge (Cartaginés), David Guzmán (Portland Imbers, USA), José Alfaro (Carmelita), Barlon Sequeira (Alajuelense), Ronaldo Araya (cartaginés), Marvin Loría (Portland Timbers, USA) y Jimmy Marín (Herediano).

Delanteros: José Guillermo Ortiz (Herediano), Jean Scott (Guadalupe), Yendrick Ruiz (Herediano) y Jonathan McDonald (Alajuelense).