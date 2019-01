Lorenzo "no se corta" y contesta en twitter unas declaraciones de Espargaró

El español Jorge Lorenzo, compañero de equipo de Marc Márquez en Repsol Honda a partir de la presente temporada de 2019, no se "cortó" a la hora de contestar a unas declaraciones realizadas por Aleix Espargaró a la televisión italiana Sky Sports citando al ex púgil Muhammad Ali (Cassius Clay, antes de convertirse al islamismo).

En esas declaraciones Aleix Espargaró, piloto de Aprilia que este año compartirá taller con el italiano Andrea Iannone, afirmó al ser preguntado por el nivel del nuevo equipo Repsol Honda con Marc Márquez y Jorge Lorenzo: "Es difícil saberlo, los dos son pilotos muy fuertes. Pero Márquez está en otro nivel, un poco más alto que los demás. Es su casa y la moto la ha hecho él con su gente. Para mí, creo que es imposible batirle con la misma moto", destacó.

Lorenzo, que no suele cortarse a la hora de contestar a todo aquello que considera oportuno, no tardó en responder en su cuenta oficial de twitter que "imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es nada", recordando unas declaraciones realizadas hace décadas por el púgil estadounidense.