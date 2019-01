Bad Bunny participará del nuevo disco del productor musical DJ Khaled

El puertorriqueño Bad Bunny, la súper estrella del trap latino, participará del nuevo y undécimo disco del productor musical estadounidense DJ Khaled , "Father of Asahd", según publicó éste último hoy en sus redes sociales.

"Puerto Rico @badbunnypr vocals in ! FATHER OF ASAHD THE ALBUM !", expresó el DJ en su cuenta de Instagram y Twitter, dando a entender que su próxima producción lleva como nombre "El papá de Asahd", o sea, que es el progenitor de su hijo, Asahd.

En estas mismas redes sociales, DJ Khaled además publicó una foto conversando junto al artista boricua y en el estudio de grabación mientras el intérprete grababa su tema.

"I only make HIT RECORDS ANTHEMS! ("Yo solo creo himnos exitosos", resaltó Khaled Khaled, nombre verdadero del productor, quien además pidió paciencia a sus seguidores para trabajar en su nuevo álbum.

Bad Bunny, por su parte, no ha publicado nada en sus redes sociales sobre el junte con DJ Khaled.

Este nuevo trabajo musical de Bad Bunny es el más reciente de su carrera desde que en diciembre pasado lanzó su primer disco, "X100 pre", el cual cuenta de 15 temas, en su mayoría inéditas, excepto "Estamos bien" y "Mía", en la cual participa el rapero canadiense Drake.

En dicho disco, Bad Bunny también incluyó las colaboraciones de DJ Diplo en "200 MPH" y el dominicano El Alfa en "La Romana".

En el álbum también aparece el tema "Caro", donde aparece un coro del artista puertorriqueño Ricky Martin.

De este tema, también se publicó un vídeo musical, aunque Ricky Martin no aparece en el mismo.

Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny, participó también este pasado fin de semana del espectáculo "Calibash Las Vegas", en dicha ciudad estadounidense.

Allí, también se presentaron los artistas urbanos puertorriqueños Farruko y Ozuna.

Bad Bunny, por otra parte, se prepara para presentarse el 8 y 9 de marzo próximos en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

Serán sus primeras dos grandes presentaciones en el principal recinto de espectáculos de la isla y su regreso al lugar desde que actuó como artista invitado de la primera de las ocho funciones que ofrecieron Wisin y Yandel el 30 de noviembre pasado.