Un avión aterriza de emergencia en Orlando al reportarse humo en la cabina

Un avión de la aerolínea Jet Blue con destino al aeropuerto neoyorquino de La Guardia tuvo que regresar hoy a Orlando al reportarse humo en la cabina, informaron autoridades del aeródromo floridiano.

El aparato, con 88 personas a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Orlando esta mañana.

Seis personas, tres pasajeros y otros tantos tripulantes, debieron ser atendidos por personal médico, indicó el diario "Orlando Sentinel".

Uno de los pasajeros, Glenton Gilzean Jr., subió a sus redes sociales varias fotografías de este episodio con "humo peligroso" en la cabina.

Sus fotos muestran vehículos de emergencia cerca del avión y un grupos de bomberos en la puerta de embarque.

Las autoridades investigan las posibles causas del humo en el avión, que despegó a las 6.30 am ET rumbo a La Guardia y regresó una hora más tarde al aeropuerto, que no ha sufrido alteraciones en su actividad debido a este suceso.

En noviembre pasado, último mes con cifras disponibles, cuatro millones de pasajeros pasaron por este aeropuerto de Orlando, ciudad famosa por sus numerosos parques temáticos, incluidos los de Disney.