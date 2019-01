Ferretti asegura que si Rayados contrata a Messi, él no buscaría a Ronaldo

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo no tiene rivalidad de fichajes con el Monterrey, y si ellos fichan a Lionel Messi, él no buscará a Cristiano Ronaldo.

"Yo no veo ninguna rivalidad, yo veo necesidad de mi equipo. Rayados puede contratar, si contrata a Messi, no porque ellos contraten a Messi yo voy a buscar contratar a Cristiano Ronaldo, porque no lo necesito", dijo en una rueda de prensa.

Tigres y Monterrey, que mantienen una de las rivalidades más crudas el fútbol mexicano, son dos de los cuadros más poderosos de la liga que han logrado buenos fichajes para el torneo Clausura y son marcados como candidatos a disputar el título.

Ferretti celebró que el domingo pasado vencieron al Toluca en su propio estadio y aunque eso lo dejó tranquilo, es necesario hacer ajustes porque las formas lo dejaron disconforme.

"El triunfo es excelente, aunque pienso que debemos mejorar ciertos detalles para no sufrir tanto porque fue un triunfo sufrido; defendimos con todas las garras que tiene el Tigre", explicó.

Tras derrotar al Toluca, el Tigres subió al tercer lugar de la tabla de posiciones del Clausura con dos triunfos, un empate, una derrota y siete puntos, dos menos que el líder Monterrey.

Al referirse a su próximo compromiso, como local ante el Santos Laguna, el estratega dio por hecho que los rivales van a jugar de manera conservadora y deben estar preparados para que no les pase como hace 10 días ante Cruz Azul que los derrotó por 0-1.

"Sabemos que vienen a un buen contraataque, a una pelota a balón parado. Yo no tengo nada en contra, cada quien plantea su estrategia como mejor le parezca, nosotros debemos de estar más atentos para que no nos suceda lo de Cruz Azul", insistió.

Los Tigres continuaron hoy su preparación para recibir al Santos que viene animado luego de quitarle la actuación perfecta a las Chivas de Guadalajara a las que derrotó el domingo.