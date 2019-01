"El Puma" iniciará en mayo su primera gira tras el doble trasplante de pulmón

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" se presentará por primera vez en concierto después del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017 el próximo 11 de mayo en Miami Beach, punto de partida de una nueva gira mundial, informó este martes su publicista, Beatriz Parga.

El músico actuará ese día en The Fillmore, para una semana más tarde hacerlo en el Revention Music Center de Houston (Texas) y el 24 de ese mismo mes en The Wiltern Theatre, de Los Ángeles.

Estas fechas son las primeras de su "Agradecido Tour", que lo llevará por varias ciudades de Estados Unidos, el resto de América y Europa, indicó Parga en un comunicado en el que se califica esta gira como la "más importante de su carrera".

"Hoy felizmente puedo decir que estoy a un 80 % de mi condición y los médicos dicen que en muy poco estaré 100 % para mi público. He prometido volver a los escenarios de esos lugares que visité y muy pronto estaremos anunciando más fechas y más ciudades donde me reencontraré con mi maravilloso público, y eso me hace muy feliz", comentó el cantante venezolano.

El artista se sometió en diciembre de 2017 a un doble transplante de pulmón en el Jackson Memorial Hospital de Miami, uno de los centros líderes de este procedimiento en Estados Unidos, aunque le quedan meses de terapia y un régimen de medicamentos de por vida.

"El Puma", que se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus telenovelas en los años 70 y a su tema "Pavo real" y está radicado en Miami desde la década de 1990, reveló en 2014 que sufría desde 2000 de fibrosis pulmonar idiopática, dolencia incurable que se caracteriza por provocar una disminución progresiva de la función pulmonar.

"El Puma" indicó que su recuperación va a "buen ritmo" y que su cuerpo ha respondido favorablemente a sus nuevos pulmones y que lleva una rutina "muy estricta de comidas, ejercicios y cuidados".

Desde hace un par de meses, José Luis Rodríguez ha estado trabajando en su próximo disco junto al productor venezolano ganador del Latin Grammy Yasmil Marrufo.

Además de esta actividad profesional, el cantante asiste a clases de vocalización, respiración y reuniones con su equipo para estructurar la banda musical que le acompañará en directo.

Los boletos del "Agradecido Tour" 2019 saldrán a la venta el próximo 8 de febrero, indicó el comunicado.

El cantante ya había anticipado su regreso a los escenarios el pasado día 15 durante la celebración de su 76 cumpleaños en Miami.

Acompañado del mariachi México Internacional, el músico se animó entonces a cantar por primera vez en público después de su dolencia y eligió los temas "Los amigos" y "No volveré".

El cantante de "Por si volvieras" y "Culpable soy yo", entre otros éxitos, dijo entonces que estaba "llegando al oasis tras un terrible desierto" y que en su nuevo disco le ayuda su amigo y compatriota Ricardo Montaner, quien le produjo su álbum "Inmenso", que salió al mercado en el primer trimestre de 2017.