Presidente Cámara de Representantes P.Rico defiende a secretario gobernación

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, criticó hoy al presidente del Partido Popular Democrático (PPD) -en la oposición- Aníbal José Torres, por "cuestionar la integridad" del secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, quien negó que haya beneficiado a su hijo con la concesión de contratos.

"Escuché las expresiones del senador Torres y me parece inverosímil. ?Dónde estaba este senador cuando acusaron a su compañera de delegación, la exsenadora Maritere González? ?Dónde estaba la indignación cuando salió a relucir los detalles de corrupción de Ramón Orta? ?Dónde está el Senador cuando su segundo en mando hace expresiones racistas en contra de las mujeres de Loiza?", se preguntó Méndez en un comunicado.

Sus palabras llegan después de que Torres pidiera hoy al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, la "destitución inmediata" del secretario de la Gobernación después de que NotiCel revelara que el hijo de Raúl Maldonado tiene contratos con, al menos, 5 empresas que a su vez son contratistas de diversas instrumentalidades públicas.

En declaraciones a la emisora WKAQ 580, Maldonado dijo en relación a los contratos que ha trabajado con "transparencia" e indicó que su hijo es "abogado, especialista en informática y especialista en fondos federales. Lleva una práctica de más de 10 años en el gobierno y tiene su práctica antes de yo comenzar en el gobierno".

Además subrayó que mientras estuvo al frente de la cartera de Hacienda solicitó una dispensa "de Ética dando información de cualquier intención de contratación de mi hijo".

A su vez, Maldonado consideró que ha "perjudicado" a su hijo y que su negocio "no tiene la flexibilidad porque, al yo ser secretario de la Gobernación, hay muchas agencias donde él no puede someter propuestas", además de indicar que los contratos cumplen con la ley.

El presidente de la Cámara de Representantes, además dijo que la realidad es que al actual presidente del PPD "no le importa la corrupción, o actos contrarios a ley, lo único que le interesa es atacar al gobierno en un intento de buscar votos".

La administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, dijo, "ha rescatado" a Puerto Rico.

"Nosotros atacamos la corrupción de frente y sin tapujos, venga de donde venga. No somos selectivos para hacerlo, como es el PPD. ?Por qué el liderato de turno del partido popular no ha hecho público el informe de auditoría de las finanzas bajo el entonces candidato, David Bernier? Este ataque de hoy es totalmente infundado y político-partidista. El pueblo de Puerto Rico se merece más que eso. Por eso no fueron opción y no serán opción en el 2020", añadió el presidente de la Cámara.

Méndez, además, destacó que Maldonado siempre ha estado disponible para los legisladores y alcaldes, de ambos partidos políticos, y que siempre ha velado por el buen uso de los fondos públicos.

"El Secretario de la Gobernación goza de mi confianza. Es un funcionario probado, con récord de impulsar iniciativas para desarrollar la economía. Fue pieza importante para ayudar en los trabajos de recuperación del peor desastre natural en la historia de Puerto Rico", subrayó.

A diferencia de otros Secretarios de la Gobernación bajo el PPD, "Maldonado siempre ha mantenido sus criterios y ofrece asesoría de acuerdo a los mismos. La única razón que el PPD lo está atacando es porque se encuentra implementado la política pública de la administración, avalada en las urnas por el pueblo y la cual, a diferencia de la pasada administración, se centra en la verdadera creación de empleos, ningún nuevo impuesto y la transformación generacional del gobierno", concluyó.