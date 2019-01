"Me Too" lanza vídeos con testimonios de víctimas de agresión sexual

El movimiento "Me Too" lanzó este lunes una serie de vídeos cortos de animación, "Survivor Stories", que ilustran los testimonios en primera persona de cuatro víctimas de agresión o acoso sexual, dos narrados por hombres y dos por mujeres, una de ellas en español.

"Cuando escuchan "Me Too", a menudo imaginan a una poderosa persona eludiendo responsabilidades", dijo en su cuenta de Twitter la fundadora del movimiento, Tarana Burke, para quien en su lugar hay que "imaginar a un superviviente en camino a la recuperación" pero no es posible si "estamos más interesados en los escándalos".

Se trata de cuatro vídeos en los que se escucha hablar a las personas mientras se ven ilustraciones de líneas simples y que no son explícitas en ningún momento, aunque al comienzo instan al espectador a no verlos, o no verlos sin compañía, porque pueden "desatar" emociones.

"Los impactantes cortos retornan la atención a donde corresponde: la dignidad, humanidad y recuperación de todos los supervivientes. Estas valientes personas no están solas y esperamos que la gente del mundo vea reflejadas sus andaduras en las palabras" que expresan, dijo en un comunicado Burke.

La nota fue distribuida por la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, una de cuyas organizadoras, Daniela Contreras, cuenta su historia para hacer "justicia" en su caso y el de otras mujeres que, como ella, han sufrido esta lacra mientras estaban en situación irregular o no sabían inglés.

Contreras relata que fue víctima de acoso sexual a los 16 años y habla sobre los retos que supone buscar ayuda en EE.UU. siendo indocumentada, ya que eso puede implicar ser deportada o entrar en prisión.

"Sabía que yo no iba a decir nada porque no podía hablar el idioma, sabía que necesitaba el dinero, sentía que tenía el poder", sostiene sobre su agresor en el vídeo narrativo.

"Por eso me mantuve callada. Muchas mujeres pasan por esto y lo tienen que callar por ser indocumentada, no hablar el idioma, no saber quiénes pueden ayudar", añade, declarándose "dispuesta a hacer lo que sea con tal de protegernos".

Los vídeos se estrenaron en privado durante el festival de cine de Sundance y han sido compartidos en las redes sociales con la idea de "empoderar mediante la empatía" y apoyar a "supervivientes de todos los ámbitos de la sociedad, con la esperanza de devolverles la alegría", indica el comunicado.

En ese sentido, el movimiento hace hincapié en las víctimas masculinas e incluye el testimonio de Terry Crews, que habla sobre su decisión de revelar su experiencia y de su esfuerzo para dejarla en el pasado.

Crews, que fue distinguido en 2018 junto a otros como Persona del Año por la revista Time por levantar la voz contra las agresiones sexuales, relata en el vídeo que "muchos hombres llaman a las mujeres mentirosas y oportunistas" pero él se hubiera sentido "un fraude" si hubiera callado.

Asimismo, se puede escuchar el relato anónimo de un hombre, que Burke indica es negro y homosexual, "cercano a su corazón", y el de una mujer, Emily Waters, una joven negra que estuvo en una relación tóxica.