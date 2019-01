El teatro Apollo de Nueva York cumple 85 años con sus puertas abiertas

El teatro Apollo en Harlem (Nueva York, EEUU), en el que se han forjado leyendas musicales de la talla de The Jackson 5, Aretha Franklin y Marvin Gaye, celebra su 85 aniversario el próximo sábado con una jornada de puertas abiertas en la que repasará su pasado y presentará programación adicional.

La temporada de invierno-primavera del Apollo celebra el "legado del teatro como epicentro de la cultura negra" y entre sus eventos más destacados estarán un espectáculo con el Dance Theater of Harlem, los festivales Africa Now! y Women of the World y las emblemáticas Amateur Nights, según comunicó la organización.

La jornada de puertas abiertas del 2 de febrero, gratuita, estará presentada por el historiador Billy Mitchell, conocido como "Mr. Apollo", y contará también con el archivista digital del teatro, los creadores de la novela gráfica "Showtime at the Apollo" y varias actuaciones musicales.

El 20 de febrero, comienzan las Amateur Nights, consolidadas como uno de los concursos de talento más antiguos de Nueva York, en el que los artistas competirán por un premio de 20.000 dólares con la esperanza de lograr las carreras de sus predecesores: Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Luther Vandross y D'Angelo.

En la programación también se incluyen el evento "Race Music", que mezcla música, cine y política; "WiLDFLOWER", una obra en progreso teatral e innovadora; y la representación de "Twisted Melodies", sobre la vida del cantante de soul y compositor de los años setenta Donny Hathaway.

Este último espectáculo teatral, subraya el Apollo, "se estrena en el icónico escenario 45 años después de que el propio Hathaway actuara en él, dando una oportunidad nueva de celebrar el arte y la cultura afroamericanas".

Asimismo, la institución ensalza sus raíces humorísticas con el "Apollo Comedy Club", en el que participan más de quince comediantes, y acoge actuaciones musicales en un ambiente íntimo en el "Music Café", además de organizar reuniones para debatir sobre actualidad.

El 85 aniversario del teatro Apollo coincide con la primera expansión física de su historia para convertirse en el Centro de Artes Escénicas Apollo, un proyecto que está previsto finalice en otoño de 2020 y que supone la apertura de dos nuevos teatros.

"Desde Africa Now! y Amateur Night, hasta el estreno de "Twisted Melodies", y el importante trabajo de nuestro equipo educativo con adolescentes y jóvenes, estoy emocionada de que la temporada siga nuestra misión y activismo por los artistas afroamericanos y de Harlem", dijo la productora ejecutiva del teatro, Kamilah Forbes.