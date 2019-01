Javier Fernández se despide de la alta competición entre amigos

El español Javier Fernández se despidió este lunes de la alta competición, tras lograr este sábado en Minsk su séptimo título europeo, en un evento en el Palacio de Hielo de Madrid en el que estuvo rodeado de sus familiares y amigos.

El patinador agradeció el apoyo recibido durante su carrera deportiva tanto a familiares, amigos, patrocinadores y medios de comunicación y estuvo visiblemente emocionado al recibir tantas palabras de agradecimiento.

Al acto acudieron personalidades como Frank González, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), Javier Tebas, presidente de LaLiga, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE).

El primero en dedicarle unas palabras fue Frank González que aseguró que Javier Fernández "la volvió a liar en Minsk" porque hizo "lo que muchos dijeron que era imposible hacer".

"Hoy se acaba un ciclo. Para los que llevamos toda la vida en el hielo has sido y serás siempre ese chico tímido pero con confianza inquebrantable has roto todas las barreras que se te han puesto por delante", declaró.

"Tu dimensión va más allá del hielo. Te has convertido en uno de los más grandes del deporte mundial. Todo eso con esa actitud de chaval tímido y sonriente que cuando sale al hielo se convierte en un gigante, como solo los grandes lo hacéis", añadió Frank González sobre la figura de Javier Fernández.

Además, la RFEDH realizó un vídeo en el que diferentes figuras del deporte como Pau Gasol, Carolina Marín, Alberto Contador e Iker Casillas, entre otros, le agradecían todo lo que ha logrado durante su carrera deportiva.

Javier Tebas, presidente de LaLigaSports que ha apoyado a Javier Fernández y ha realizado actos con él alrededor del mundo, también quiso darle las gracias. "Nosotros le tenemos que dar las gracias a él porque nos ha permitido ir con él a muchos lugares del mundo. Ha permitido que el fútbol se de a conocer en muchos lugares del mundo donde él es la estrella", declaró.

Además, Tebas aseguró que seguirán con él en su futuro y destacó su importancia internacional. "Seguiremos apoyándote en tus nuevos proyectos, sobre todo porque nos gusta mucho el carácter internacional que les quieres dar", dijo.

Alejandro Blanco, presidente del COE, fue el siguiente en tomar la palabra y destacó su carrera deportiva. "Tu trayectoria diría que es única. Eres la imagen perfecta de un campeón, porque representas a un deportistas con valores y de éxito", señaló.

"El camino que has hecho es lo que hace que tengas la categoría de un deportista excepcional. Tu fuiste el arquitecto de tu propio destino. No hay final más perfecto que despedirte con un campeonato de Europa", dijo.

Además, Blanco le hizo entrega de un obsequio en forma de reconocimiento por ser un "deportista y persona excepcional", y recalcó que su nombre "está escrito con letras de oro en el deporte español".

María José rienda, presidenta del CSD destacó el legado que deja Javier Fernández. "Quiero darte las gracias no solo por los campeonatos que has ganado, si no por el legado que nos dejas y que toca coger el testigo a otros deportistas y el que dejas en estructura para seguir creciendo", dijo.

El acto finalizó con un brindis por los éxitos conseguidos y por los futuros proyectos del patinador español.