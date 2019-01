"Sala aún puede ganar este partido", afirma Fradin, presidente del Chamois

El presidente del Chamois Niortais, Karim Fradin, responsable del fichaje del argentino Emiliano Sala en ese club durante la temporada 2013-2014, mantuvo este domingo la esperanza de encontrar vivo al jugador y subrayó su intención de "creer en lo imposible".

"No voy a hablar de Emiliano en pasado. Cuando le conociste, solo puedes tener esperanza. Crees que todavía puede ganar este partido", dijo a EFE sobre el delantero, desaparecido en el Canal de la Mancha el pasado lunes mientras viajaba en un avión de Francia a Cardiff.

Fradin era el director deportivo del Chamois Niortais cuando se fijó en el jugador, que por aquél entonces tenía 22 años y militaba en el Burdeos.

"Buscaba a un delantero que metiera goles, pero sobre todo a alguien bueno en el combate físico, en el impacto, porque en la segunda división francesa hay muchos duelos. Quería a alguien grande, que pudiera mover las líneas de defensa, y él reunía todos los parámetros", agregó.

Tras lo que define como una auténtica campaña de "acoso" por su parte, consiguió que el Burdeos se lo cediera una temporada, en la que el joven marcó 18 goles, un récord en la historia del club en un solo año, todavía imbatido.

El exmediocampista, de 46 años, recuerda que Sala, que al principio estaba "un poco reservado", destacó "por sus cualidades humanas y sus ganas" y se hizo rápido con el vestuario.

Fradin recibió la noticia de su desaparición con "mucha tristeza e incomprensión": "Todavía no me lo creo. No me quiero creer que ha desaparecido", apuntó el presidente, que mantuvo el contacto con el atacante tras su salida del equipo y había hablado con él hacía tres semanas.

Tras el cese de la búsqueda activa por parte de las autoridades de la isla de Guernsey, añadió que ha contribuido a título personal en la colecta lanzada por la familia para retomar el dispositivo, que ha recaudado ya más de 200.000 euros.