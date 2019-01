Viuda del periodista Javier Valdez exige ante López Obrador esclarecer crimen

La viuda del periodista mexicano Javier Valdez, Griselda Triana, exigió este viernes ante el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartar ninguna línea de investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de su esposo, ocurrido en 2017.

"Lo que vengo a pedir, a exigir, es que no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier", dijo Triana en el Palacio Nacional durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador, quien la invitó a tomar la palabra.

La viuda se refirió a las declaraciones de Dámaso López Núñez, uno de los principales lugartenientes de Joaquín "el Chapo" Guzmán, quien negó el miércoles en Estados Unidos, donde se encuentra preso, cualquier responsabilidad en la muerte del periodista y culpó a los hijos del capo del asesinato por la "ética profesional" del reportero.

"A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden; a mí me importa que quede muy claro, y también que la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva, y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier", manifestó Triana al lado del presidente.

Añadió que está muy claro que su esposo fue asesinado por su trabajo, "porque no les gustó lo que se publicó".

"Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales, pero sobre todo los intelectuales", puntualizó.

En respuesta, el mandatario anunció que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que atienda personalmente a la familia del periodista y le proporcione toda la información de las pesquisas del caso.

Por su parte, Sánchez Cordero prometió que "todas las líneas de investigación serán agotadas hasta encontrar las razones y a los culpables del asesinato de su esposo".

"Tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia y al castigo de los responsables de este y de otros crímenes contra periodistas", aseveró.

Durante el interrogatorio de la defensa del Chapo ante la Corte Federal de Brooklyn (Nueva York), Dámaso López rechazó el miércoles las acusaciones que lo relacionaban con la muerte del fundador del periódico "Ríodoce" y aseguró que el crimen fue ordenado por los hijos de Guzmán, Iván y Alfredo.

Javier Valdez era un reputado periodista del estado de Sinaloa y su asesinato a sangre fría el 15 de mayo de 2017 conmocionó a México, desatando protestas en todo el país.

En noviembre del año pasado, la Fiscalía mexicana presentó una acusación formal con la pena máxima de 50 años de prisión contra Heriberto Picos Barraza por su probable responsabilidad en el asesinato del periodista.

Picos Barraza fue detenido en abril de 2018 en Tijuana, norteño estado de Baja California. Dos meses después se detuvo a Juan Francisco Picos como sospechoso del homicidio, quien ya se encontraba bajo arresto por otros delitos.