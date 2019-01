Setién dice que "no está claro" que el paraguayo Sanabria marche al Génova

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, afirmó este miércoles que "no está claro" que el delantero paraguayo Tonny Sanabria se marche cedido en este período de contrataciones al Génova italiano, como se informa en varios medios de comunicación.

Setién, preguntado por esta posibilidad en la conferencia de prensa que ofreció en la ciudad deportiva bética tras el entrenamiento, aseguró que el futbolista "viajará con normalidad" este miércoles a Barcelona, donde el jueves juegan los verdiblancos ante el Espanyol la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Mientras Sanabria esté conmigo, pondré a los que más me pueden ayudar para este partido. Trabajo con lo que tengo, no tengo muchos jugadores y trabajo con ellos. Otra cosa es que esté o no en disposición de estar bien mentalmente", añadió Setién sobre el ariete de 22 años.

El preparador santanderino recordó que "Sanabria ha metido algún gol" esta temporada, cinco en concreto, "pero esperaba más. Ha hecho bien su trabajo, ha tenido sus momentos y ha jugado porque entendía que era el que mejor estaba para jugar".

En sus dos temporadas y media como jugador del Betis, Tonny Sanabria, al que esperan en Génova para pasar el reconocimiento médico el próximo viernes, según las informaciones periodísticas, ha disputado 63 partidos oficiales, en los que ha anotado dieciocho goles.

Quique Setién alabó incluso a uno de los posibles sustitutos de Sanabria, el ariete croata del Atlético de Madrid Nikola Kalinic, quien le "gusta como todos los buenos futbolistas", y señaló al respecto que "si estuviera" en el Betis, "lo haría bien". "Si viene, será bienvenido", subrayó.