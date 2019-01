1-0: Paraguay vence a Perú y se mete en la lucha por la clasificación

El centrocampista y capitán de los Pumas, Pablo Barrera, aceptó este martes que la afición esté enfadada con el equipo por el mal momento que atraviesa y promete cambiar las cosas en el Clausura 2019 del fútbol mexicano.

Barrera, debutante con los Pumas en el 2005 y convertido en símbolo de la institución con el campeonato del 2009, fue expulsado el domingo anterior en el juego contra Atlas, lo que desató una ola de insultos de parte de los aficionados.

Ayer, en redes sociales, mandó un mensaje a la facción de los Pumas reconociendo su error y asegurando que cambiará los silbidos por aplausos.

"Es parte del fútbol, de nuestra vida como jugadores profesionales. Siempre existirán buenos y malos comentarios. Es difícil mantener a la gente contenta todo el tiempo, pero lo único que podemos hacer es trabajar porque este bache solo se soluciona con resultados positivos", señaló.

El jugador reconoció que su afición "es una de las más apasionadas y exigentes", presión que otros equipos no tienen. Por lo mismo, Barrera aceptó el derecho de reclamo por los malos resultados.

"Cuando empecemos a ganar, la gente va a apoyarnos, están en su derecho de decir lo que quieran ahora", dijo.

El volante se asumió culpable de que Atlas le haya sacado el empate en casa a los Pumas, pues se fue expulsado al minuto 75 cuando el rival estaba encima de ellos.

"Mis compañeros saben que no soy malintencionado en la cancha, no soy un futbolista a quien le saquen continuas tarjetas rojas. Hay una parte de la afición deseando cosas malas, pero no pasa nada, es parte de este trabajo", agregó.

La afición ha volteado bandera con los Pumas con entradas de 16.000 mil espectadores por partido ante Veracruz y Atlas, situación a la que no estaban acostumbrados puesto que el torneo anterior apuntaron el doble de esa cantidad en asistencia.

"El llamado a la afición tiene viene desde lo que hagamos dentro del campo. Si ganamos el partido del sábado y luego en casa, donde nos ha costado trabajo, provocará que la gente reaccione y vuelva sola al estadio para apoyarnos", concluyó.