Brady: "Tuvimos un inicio de temporada lento, pero logramos el gran objetivo"

El legendario mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady , declaró que aunque su equipo tuvo un inicio lento en la temporada regular, demostró que es una buena organización al asegurarse un boleto al partido por el trofeo Vince Lombardi del Super Bowl LIII.

"Toda la temporada, sobre todo en el inicio, tuvimos algunos problemas, pero nos recuperamos y ahora aquí estamos, rumbo al Super Bowl", declaró el veterano mariscal de campo de 41 años, que será el más veterano que dispute un Super Bowl en la historia de la NFL .

Brady nuevamente fue pieza clave en la victoria a domicilio de los Patriots por 31-37 en tiempo extra sobre los Chiefs de Kansas City, que les asegura la undécima presencia en el Super Bowl, la novena en los últimos 18 años que ha estado con el equipo.

Los Patriots deben enfrentar a los campeones de la Conferencia Nacional ( NFC ), los Rams de Los Ángeles, que también vencieron en la prórroga y de visitantes a los Saints de Nueva Orleans por 23-26, en un partido marcado por la polémica ante la mala actuación de los árbitros.

"No fue un campeonato sencillo, tuvimos problemas, empezando porque tuvimos un inicio lento", explicó Brady. "Pero siempre confiamos en nosotros mismos y en la capacidad de reacción que siempre hay dentro del equipo".

Agregó que "afortunadamente somos un equipo con mucha resolución y entonces poco a poco retomamos el camino que nos trajo hasta la final de Conferencia, que afortunadamente ganamos ante un gran rival que no nos regaló nada en el campo".

Cuando se le preguntó el pronóstico del partido contra los Rams, y se le cuestionó si su equipo ganaría, se limitó a sonreír y dijo "Sí".

Después indicó que "estamos aquí trabajando duro para eso, para ganar y lo demostramos ante los Chiefs con un gran partido que nos permite volver a disfrutar de nuevo esta locura de volver al Super Bowl".

Antes del partido, Brady había señalado que somos un equipo que "estamos demostrando que podemos seguir escribiendo historia".

Algo que ya consiguieron al ser el tercero de la NFL que consigue por tercer año consecutivo estar en el Super Bowl y el cuarto en los últimos cinco años.

El último equipo que lo consiguieron fueron los Bills de Buffalo, también de la AFC, que lo jugaron desde 1991 hasta 1994, sin que en ninguna de sus participaciones pudiesen conseguir el trofeo Vince Lombardi.

Todo lo contrario de lo que ha sucedido con las presencias de los Patriots, quienes, de acuerdo a Brady, sus triunfos se deben a la mentalidad ganadora que hay siempre dentro del equipo, que actúa con mucha seguridad y resolución, a pesar de las circunstancias que tenga que afrontar.

Si Brady y los Patriots ganan el Super Bowl, el mariscal de campo se convertiría en el único jugador en la historia de la NFL en ganar seis.

Actualmente está empatado con Charles Haley, que jugó para los 49ers de San Francisco y los Cowboys de Dallas.

Además es líder de todos los tiempos en yardas de pases del Super Bowl, con 2.576; en pases completos, con 235; en pases de anotación, con 18, y en inicios, con ocho.

También previo al partido, sobre las posibilidades de seguir cosechando marcas, se limitó a decir que "no me centro en otras cosas que no sea trabajar de la mejor manera para que gane mi equipo".

Agregó que "lo importante es que como equipo consigamos victorias tanto en temporada regular como en partidos de postemporada y sobre todo en Super Bowl, que la próxima oportunidad que vamos a tener a partir del próximo 3 de febrero".

Mientras, otro veterano, el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick podría extender su marca de títulos de Super Bowl para un entrenador en jefe, a seis.

En cuanto a los títulos de la NFL, que datan de 1920, Belichick podría empatar a George Halas y Curly Lambeau por un entrenador en jefe.