Mal cepillado dental puede ocasionar de caries a problemas gastrointestinales

Un mal cepillado de dientes podría ocasionar caries, enfermedades periodontales, infecciones recurrentes en vías aéreas y problemas gastrointestinales, dijo hoy el odontólogo pediatra Jesús Alfredo Uriarte Murguía.

Uriarte, responsable del área de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), detalló que una infección bucal puede conllevar a la pérdida dental completa o provocar maloclusiones, es decir que exista disparidad en los dientes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 90 % de la población mexicana padece caries dental y enfermedad periodontal.

Aunado a lo anterior, las enfermedades bucales se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que provoca el ausentismo escolar y laboral.

En un comunicado de la UAS, el especialista señaló que otro elemento que es primoridial y que se utiliza poco o no se usa son las pastillas reveladoras, las cuales tiñen las áreas donde se queda sucio.

"Yo me cepillo los dientes y creo que lo hice de manera correcta, pero si uso esa pastilla y la mastico, la paso por todos mis dientes, me daré cuenta que marcará las áreas en donde no se cepilló bien, quedando manchado, y se deberá volver a cepillar para que quede limpio", dijo.

El especialista de la Facultad de Odontología de la UAS indicó que existen muchas técnicas de cepillado, pero lo elemental es reconocer las áreas de mayor conflicto, donde quedan más alojados los alimentos.

Sin embargo, recomendó que en esta acción sea utilizando el cepillo con movimientos de arriba hacia abajo en más de 10 pasadas y hacerlo pieza por pieza, para después utilizar entre ellas el hilo dental.

Señaló que un error que se comete recurrentemente es mojar el cepillo antes de realizar el cepillado.

"Esto no es necesario porque debilita las cerdas, por lo que se recomienda tener de dos a tres cepillos de dientes, para que se conserven secos y con ello tener eficacia en la limpieza", manifestó.