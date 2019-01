Shawn Marion: "Doncic juega como un veterano, no como un rookie"

"Me encanta Londres. Qué vistas más bonitas", exclamó todo un campeón de la NBA como Shawn Marion (Illinois, 1978) cuando llegó a la habitación del céntrico hotel InterContinental de Londres donde se reunió con Efe.

Apodado como "The Matrix" y agraciado con una de las mecánicas de tiro más curiosas, Marion tocó la gloria en Dallas Mavericks , el mismo equipo en el que milita ahora Luka Doncic , cuando se hizo con su único anillo en 2011.

Ahora, en la víspera del partido que la NBA disputa cada año en Londres y que este año medirá a los Washington Wizards y los New York Knicks , Marion atiende a Efe para radiografiar la figura de Doncic, el estado de la liga y el futuro de LeBron James .

P: ?Cómo cree que responde Londres a la llamada de la NBA?

R: La emoción por el partido crece cada año y las entradas se agotan muy rápido, en horas, ?no? ?Cuánta gente cabe en el pabellón? ?18.000? y aun así los billetes se agotan en horas. Eso te hace darte cuenta de lo que la gente espera de este partido.

P: Y pese a ello solo se juega un partido al año en Europa...

R: Esto ya se discutía cuando yo era jugador. Cuando jugaba, la pregunta estaba ahí. Sí, estaría bien intentar jugar más partidos, pero el viaje, para los equipos del oeste, puede ser un verdadero problema. Si vienen, es para jugar más de un partido. Sería como un tour europeo, venir para jugar dos o tres encuentros. Eso podría funcionar. Es que, por ejemplo, para los equipos de Los Angeles, pueden ser nueve o diez horas de viaje llegar hasta aquí.

P: ?Te hubiera gustado venir a jugar a Europa tras la NBA?

R: Me hubiera encantado, pero no tuve la oportunidad, porque cuando me retiré, pues sí, podría haber venido y jugar un par de años, pero entonces fui padre y ya no hubo más discusión.

P: Luka Doncic acaba de llegar allí...

R: Le he podido ver y juega como un veterano, no como un rookie. Metiendo grandes tiros, es muy emocionante de ver. Siempre va a estar buscando la aprobación, por estar en un equipo nuevo para él. Toda esa experiencia de haber jugado en Europa, de haber sido MVP ganando campeonatos le ha ayudado en la transición hacia la NBA.

P: ?Es algo que necesitaba la NBA, como algo fresco, nuevo?

R: La NBA tiene a los mejores jugadores del mundo y él es uno de ellos. Por eso está en la liga.

P: ?Está preparado para el All Star?

R: Es posible. Si le votan y está, estaré contento por él. Si no le votan... es difícil. Hay muchos jugadores, el voto se divide entre el público, los jugadores y los medios de comunicación, su equipo no tiene buen bagaje de victorias y derrotas... Aun así, definitivamente está teniendo un año de All Star, jugando un gran baloncesto.

P: En Europa hay mucha expectación en torno a él, también animada por haber crecido aquí. ?Qué percepción tiene la NBA de él?

R: Estamos emocionados. Se ve por sí solo. Lo que está haciendo en el parqué es increíble. He visto cosas en él que ningún otro rookie hace. Le encantan los retos, tener la pelota... Muchos jugadores al principio de su carrera no son así. Él quiere toda esa atención.

P: ?Puede Dallas crear un equipo ganador en torno a él?

R: Espero que sí. (Mark) Cuban -dueño de los Mavericks- cree en ello y quiere ganar, aunque puedo verlo ahora mismo. Además J.J Barea se ha lesionado para el resto de temporada y eso es un gran golpe para el equipo.

P: Doncic ha demostrado mucho carácter en estos primeros meses sin ser intimidado por la liga.

R: La verdad es que la Euroliga puede ser más física que la NBA ahora mismo. La liga es ahora más sobre correr arriba y abajo. Él es corpulento además, no es un flacucho, busca el contacto, postea, encuentra su tiro...

P: ?Qué opina del cambio de la liga hacia un juego más rápido y más orientado al triple?

R: Está bien, pero cuando juegas con este ritmo, la mayoría de veces te la juegas a ganar de veinte o a que te den una paliza. Creo que es emocionante para ver y que es bueno para los aficionados, ves mates, triples... Pero alguna vez también hay que defender (ríe).

P: ?Cree que LeBron tomó una buena decisión al irse a los Lakers ?

R: Creo que hubo algo más que baloncesto en su decisión de irse a los Lakers. Temas fuera de la pista como su familia o él mismo. Es algo que suena bien. Estoy feliz por él porque es la decisión que quiso tomar.

P: ?Podrá ganar algún día otro título?

R: No lo sé. Es complicado por la conferencia en la que está y la competencia que hay, pero siempre es posible.

P: ?Cuánto le queda aún a LeBron por delante?

R: Una de las mayores razones por la que me retiré fue porque las pequeñas lesiones se convirtieron en lesiones más grandes. Un pequeño dolor en el tobillo suponía estar unos días fuera. Cuando te haces mayor, tardas más en recuperar. Depende de él. Con el nivel físico de la liga ahora mismo, podría estar jugando cinco o seis años más fácilmente.

Manuel Sánchez Gómez