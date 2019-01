Armand Monleón abandona el Dakar por una avería en su moto

El motociclista español Armand Monleón abandonó hoy el Dakar en la octava etapa, a falta de dos jornadas para llegar a la meta, por culpa de un problema eléctrico en el motor de su moto.

Monleón intentó reparar la moto durante horas con los medios que tenía hasta que fue recogido por un helicóptero de la organización que lo trasladó al campamento de Pisco, punto de llegada de la etapa que había comenzado en San Juan de Marcona.

"Durante los primeros kilómetros el recorrido iba por la costa, había mucha niebla y en el kilómetro 80 he decidido parar un momento para cambiar las gafas por unas más claras. En ese momento he parado la moto para realizar el cambio y después no he podido volver a arrancarla", relató Monleón.

El catalán afirmó que probó sin éxito con todo lo que estaba al alcance de sus manos para volverla a poner en marcha, "pero ha resultado imposible".

"Se acabó el Dakar para mí", concluyó Monleón, que en el momento de abandono marchaba en la decimoséptima posición de la clasificación general.

La octava etapa de este Dakar que se disputa de principio a fin en Perú tenía 575 kilómetros, de los que 360 eran cronometrados.