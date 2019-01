Laia Sanz llega a la recta final del Dakar "en modo supervivencia"

La motociclista española Laia Sanz aseguró este martes que llega a las dos últimas etapas del Dakar "en modo supervivencia" por el cansancio acumulado, al que hará frente para seguir ascendiendo posiciones tras haberse situado en el decimotercer lugar de la clasificación general de motos.

"Estoy pagando la falta de preparación, pero hago todo lo que puedo por seguir y pasar las etapas lo mejor posible. Lo estoy dando todo. Estar la decimotercera es increíble", valoró Sanz, que llegó al Dakar sin apenas entrenamiento tras varios meses enferma por una infección vírica y bacteriológica.

La catalana terminó decimonovena la octava etapa del Dakar, que se disputó entre San Juan de Marcona y Pisco, en Perú, con un recorrido de 575 kilómetros, de los que 360 eran cronometrados, y con una salida en la que se intercalaron los diez coches, diez motos y cinco camiones que hicieron los mejores tiempos en la víspera.

"Hoy era muy peligroso. La primera parte estaba muy rota, con mucho fesh-fesh (arena muy fina) y, por si fuera poco, con niebla", advirtió Sanz, que corre el Dakar por novena vez con el récord de cero abandonos en sus anteriores ocho participaciones.

"Por eso he decidido tomármelo con mucha calma. Luego me he encontrado a (Ricky) Brabec parado; más tarde, a (Stefan) Svitko igual; así que he pensado en la clasificación y en que lo importante era llegar hasta el final", agregó.

Precisamente el abandono del estadounidense Brabec ha sido uno de los factores que ha permitido a la catalana seguir ascendido posiciones en la general.

"La segunda parte me ha gustado mucho. Quizá es la sección de carrera que más me ha gustado de todo este Dakar, con mucha arena, y he corrido más", relató Sanz.

La piloto manifestó su apoyo al australiano Toby Price (KTM), su compañero de equipo que este martes se situó como líder del Dakar en motos. "Ha sufrido una caída, ha llegado con mucho dolor, pero ahí está liderando la carrera y con todas las opciones. Espero que lo consiga porque tiene un mérito enorme", concluyó Sanz.

La catalana se enfrentará este miércoles a la novena etapa, con inicio y final en Pisco, y con un recorrido de 409 kilómetros, de los que 313 serán cronometrados.