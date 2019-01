Escuelas "chárter" se unen a huelga de maestros en Los Ángeles

Un grupo de escuelas tipo "chárter" (concertadas) se unió hoy a la huelga indefinida de maestros del distrito de Los Ángeles (LAUSD), California, que el lunes llevó al paro a más de 30.000 maestros de educación primaria, media y secundaria, según el Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA).

Se suman así cerca de 1.000 educadores de la red de escuelas The Accelerated Schools (TAS), anunció Alex Caputo Pearl, presidente de este sindicato.

"La Administración de Accelerated Schools ve a los profesores como desechables y no indispensables y vamos a cambiar esto", dijo Caputo Pearl en conferencia de prensa desde la sede de la Preparatoria Wallis Annenberg, una de las escuelas de TAS.

Según información propia, la cadena TAS comprende cuatro escuelas de Los Ángeles: el Centro de Educación Temprana Keck, la Escuela elemental ACES, la Escuela TAS K-8 y la Preparatoria Wallis Annenberg.

En el segundo día de la huelga, en la que -de acuerdo con UTLA- participan más de 30.000 educadores de cerca de 30 ciudades del condado de Los Ángeles, el mensaje de los maestros se centró en la defensa de sus estudiantes.

"Mi corazón está con nuestros estudiantes. Estamos aquí por una razón y es que nuestros estudiantes merecen algo mejor. Preferimos tomar este riesgo de la huelga antes que abandonarlos", dijo Kari Rivera, una profesora de TAS que hoy se unió a la huelga general.

Los maestros repitieron su mensaje reclamando que las escuelas necesitan "consejeros, psicólogos, enfermeros, y los profesores no deberían ser destituidos por solicitarlo".

"Miles de maestros demandamos algo mejor para los estudiantes que no tienen voz, y si los maestros no hablan por ellos, no hay quien los escuche", dijo Juan Ramírez, vicepresidente de la Federación Estadounidense de Profesores (UTLA/AFT).

Según informó el LAUSD, durante el paro las escuelas utilizarán cerca de 4.000 profesores sustitutos, al igual que reasignarán profesores certificados que están en funciones administrativas.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para continuar cumpliendo con la promesa de una gran educación para nuestros estudiantes y sus familias", dijo en un comunicado a Efe Austin Beutner, superintendente de LAUSD.

"Llamamos a los líderes de UTLA para que vuelvan a las negociaciones y pongan fin a esta huelga perjudicial", agregó.

El LAUSD es el segundo distrito más grande del país, con 650.000 estudiantes, de los que el 74% es hispano.

Esta es la primera vez que las escuelas "chárter" -que en parte utilizan fondos de subvención pública- se declaran en huelga California, y la segunda que sucede en el país.