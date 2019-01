El Comité Olímpico de Panamá advierte la falta de apoyo del Gobierno para Lima 2019

El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, reveló hoy martes que le preocupa que a seis meses del comienzo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no ha dado el apoyo para la preparación de los atletas.

"Hoy me apersone a @pandeportes con el propósito de intentar hablar con el Director o al menos que se nos diera una cita. No me atendió ni el Director ni el Sub, tampoco cita. Me quedaron de llamar y por supuesto nadie me llamo. #6meses para Lima 2019", señaló el directivo del COP en su cuenta de twitter este lunes.

Amado apuntó que el director de Pandeportes aún no le ha dado cita para remediar el asunto, motivo por el cual algunos atletas panameños están en ascuas en cuanto a su preparación y topes para conseguir la clasificación a los Juegos continentales, cita previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Desde Junio del 2018 el Director de @pandeportes no atiende ninguna de las vías comunicaciones que hemos utilizado para intentar procurar los apoyos que necesitan nuestros atletas (Cartas, Visitas, llamadas y chats)", advirtió Amado en otro tuit.

El COP tiene programado llevar un aproximado de 80 atletas a los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, Perú, que se llevarán a cabo del 26 de julio a 11 de agosto próximos.