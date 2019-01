Los defectos congénitos en P.Rico es la primera causa de mortalidad infantil

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, informó hoy que los defectos congénitos son la primera causa de mortalidad infantil en la isla, donde a diario nacen al menos dos niños afectados con alguna condición hereditaria.

Los defectos congénitos son anomalías en la estructura, funcionamiento o metabolismo (procesos químicos) del organismo presentes al nacimiento, según se explicó en un comunicado de prensa.

El término anomalía o defecto se refiere a que un órgano o tejido en particular no se formó correctamente, por lo que no puede realizar su función normal.

Por tal motivo, y con el propósito de crear conciencia sobre esta realidad, enero es reconocido como el "Mes Nacional de la Prevención de los Defectos Congénitos".

"Todas las semanas muere un niño a causa de un defecto congénito y cada día nacen dos niños afectados con alguno de los defectos congénitos monitoreados por el Sistema de Vigilancia y Prevención de Defectos Congénitos (SVPDC) de Puerto Rico", sostuvo Rodríguez Mercado.

El titular de Salud explicó que los defectos congénitos del corazón son los más comunes en Puerto Rico, seguido por los defectos musculo-esqueletales y del tracto genitourinario.

"El Departamento de Salud reconoce que los defectos congénitos son un serio problema de salud pública, por lo que es importante determinar la prevalencia de estos defectos en la isla y observar sus tendencias a través del tiempo", dijo el funcionario.

Según se detalló, el Sistema de Vigilancia y Prevención de Defectos Congénitos cuenta con más de 20 años de trayectoria, y actualmente vigila 50 defectos congénitos en Puerto Rico.

Rodríguez Mercado sostuvo que identificar un caso de forma temprana ayuda a promover la accesibilidad a la orientación y referido temprano a los servicios disponibles en las agencias y en la comunidad para el diagnóstico, tratamiento y habilitación de la condición.

El funcionario agregó que algunos defectos congénitos se pueden prevenir a través de estilos de vida saludables y cuidado médico antes y durante del embarazo.

Rodríguez Mercado indicó que diversos estudios han identificado medidas preventivas que las mujeres en edad reproductiva pueden poner en práctica parar evitar los defectos congénitos, como evitar el alcohol y las drogas ilícitas.

Asimismo, recomendó evitar la exposición al humo de cigarrillo, los productos químicos y toxinas, tanto en el trabajo como en el hogar, tomar un multivitaminas que contenga 400 microgramo de ácido fólico diariamente y consumir las cantidades adecuadas de todos los nutrientes esenciales.

También recomendó visitar a su médico antes de quedar embarazada, particularmente si tiene alguna condición médica que requiere medicamentos, alguna condición metabólica como diabetes, obesidad, fenilcetonuria o un historial familiar de defectos congénitos.

Rodríguez Mercado dijo además que las mujeres diabéticas u obesas, deben asegurarse de que el nivel de su azúcar en sangre esté controlado y adoptar un plan alimentario nutritivo que les ayude a alcanzar un peso saludable, antes de quedar embarazada.

Finalmente, el galeno aconsejó a las mujeres a realizarse exámenes médicos rutinarios y educarse sobre su historial familiar y riesgos genéticos potenciales. EFEUSA