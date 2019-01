Cristina Gutiérrez, tras salvar a Farrés: "No cuesta nada y menos con amigos"

La piloto española Cristina Gutiérrez aseguró que no dudó lo más mínimo en socorrer durante la sexta etapa del rally Dakar al también español Gerard Farrés, quien se encontraba con su coche ligero UTV (vehículo utilitario todoterreno) volcado.

Gutiérrez explicó a la Agencia Efe que se encontraron a Farrés y su copiloto Dani Oliveras tras saltar una duna, "desesperados porque llevaban dos horas allí" sin que nadie de la caravana les hubiese sacado, ya que la mayoría no se detuvo.

"No cuesta nada (pararse a ayudar), y menos a gente que conoces, que son amigos y van ganando la carrera. No hay más motivos. Nos ha costado poco tiempo", relató Gutiérrez.

"No tienen que agradecer nada porque a lo que a una le gustaría que hiciesen con ella, es lo que hay que hacer. Así me han educado y es lo que me sale de dentro. No cuesta nada y al final tú te sientes mucho mejor cuando haces este tipo de cosas", indicó.

La piloto burgalesa destacó que este es el primer Dakar que está pudiendo disfrutar de la carrera porque tiene un coche mejor que se lo permite.

"Este año estoy sufriendo mucho menos. Puedo dormir y eso es importante. El año pasado empalmé tres etapas sin dormir. Y al final es inhumano, se hacía imposible", recordó Gutiérrez.

"Según llegaba, salía a la siguiente etapa. Iba sobreviviendo e iba a disgusto. La carrera se trata de correr y disfrutar. Y eso es lo que estamos haciendo", agregó.

Gutiérrez aclaró que eso no le hace estar exenta de problemas, "porque el Dakar es el Dakar y hoy vas bien y mañana mal, pero con problemas usuales como una buena atascada o la rotura de algo que, mientras sepas salir de esos apuros, todo irá bien".

La burgalesa destacó la labor que está realizando Pablo Moreno, su nuevo copiloto al que reclutó de emergencia para este Dakar por la indisposición de su acompañante habitual, Gabi Moiset, que se quedó sin subirse al coche, aunque igualmente está en este rally dentro del vehículo de asistencia de Gutiérrez.

La piloto indicó que "Pablo está sorprendiendo a todo el mundo" en su primer Dakar como copiloto tras haberla acompañado como mecánico en sus dos participaciones anteriores en el rally.

"Había gente que me decía que estaba loca, pero yo confié en él porque lo conozco desde hace muchos años. Ha sido mi mecánico de toda la vida", apuntó Gutiérrez.

"Le veo capaz y para él es una oportunidad de demostrarlo no solo como mecánico sino como copiloto, que es muy complicado. Él venía con miedo, pero confié casi yo más en él que él mismo. Lo está haciendo inmejorable", continuó.

Sobre la actual edición del Dakar, que se disputa íntegramente en Perú, Gutiérrez consideró que "este año el recorrido a veces se repite", pero matizó que lo está disfrutando igualmente "porque el Dakar requiere dureza y dunas, así que no se puede pedir más".

La burgalesa reconoció que la idea que tenía inicialmente de acabar el Dakar entre los veinticinco primeros se complicó porque en una etapa perdió cinco horas al romper dos radiadores y luego tuvieron una penalización de doce horas en un tramo que fue cancelado.

"Eso es prácticamente insalvable. Intentaremos en cada etapa hacerlo lo mejor posible a ver hasta dónde podemos llegar", apostilló.

Aún así, Gutiérrez se encuentra dentro de los treinta primeros clasificados del Dakar y mejora el resultado de sus dos participaciones anteriores en el rally, cuando quedó en el puesto 44 en 2017 y en el 38 en 2018.