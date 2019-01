La nadadora mexicana Ibañez apuesta a que ganará medalla en Lima

La mexicana Liliana Ibáñez, finalista de la Copa Mundial de natación del año pasado, dijo este lunes que su buen momento le permite pensar está en ganar alguna medalla en los Juegos Panamericanos de Lima.

"Me veo en el podio, sobre todo en los 100 metros estilo libre. Llegaré a Lima en mejores condiciones que a los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y a las finales de Copa del Mundo de noviembre pasado", dijo la deportista de 27 años.

Ibáñez fue la deportista que más medallas ganó en la justa regional de Barranquilla con cinco medallas de oro, una de plata y tres de bronce y después de eso se colocó en las finales en el Mundial de Singapur, en las que implantó récords mexicanos de 24.56 segundos en 50 metros y 53.19, en 100, ambos estilo libre.

"Esta temporada seré mejor nadadora, he aprendido mucho y me estoy entrenando fuerte; ya le he ganado a algunas de las rivales estadounidenses que estarán en Lima y aunque el reto será duro, seré medallista", pronosticó.

La deportista se prepara en Texas con el entrenador Steve Bultman, pero estará en México algunos días para atender una lesión de hombro, que según dijo, no le impedirá cumplir la preparación para la justa continental, programada del 26 de julio a 11 de agosto próximos.

"Lima será mejor que Barranquilla, pero los Juegos Olímpicos de Tokio serán todavía mejores. Después de entrar a la final de 100 metros de la Copa Mundial, llegaré a los Olímpicos en condiciones de estar en la final en 100 metros", puntualizó.

En las próximas semanas Liliana continuará con su preparación general rumbo a los Panamericanos y en marzo comenzará la etapa competitiva de una temporada en la que también espera nadar bien en los Mundiales de Gwangju, Corea del Sur, programados para julio.

"Cuando me veo en el espejo me siento segura, mis piernas eran débiles, el entrenador Bultman las fortaleció y me dio un plus", explicó.

Además de mostrar mejoría en sus registros personales que en 50 y 100 son los mejores de la historia de México, Liliana Ibañez ha experimentado avances en aspectos íntimos de los entrenamiento. Antes saltaba 2.30 metros sin impulso y ahora llega a tres con posibilidades de mejorar, su salto triple es mejor y se ha fortalecido más.

"Al final del año pasado descubrí de lo que soy capaz, vienen cosas buenas. Descubrí la fórmula para llegar y debo redoblar esfuerzos", concluyó.

México se colocó en el sexto lugar en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y ahora se prepara para ganar alrededor de 20 preseas doradas.

Aunque el país le ganó a Cuba y Colombia en los Centroamericanos y del Caribe, según los especialistas, ahora será difícil repetir esa proeza y una actuación ideal sería superar los 23 oros, mejor actuación de México en una justa continental fuera de su casa, en Mar del plata 1995.