Nueva "Betty la fea" lucha en Nueva York contra obsesión por redes sociales

La actriz mexicana Elyfer Torres, que personifica a la primera Betty "milenial" en la serie "Betty en Nueva York", asegura a Efe que su interpretación del icónico personaje es un "desafío" a la "cultura obsesionada" por las redes sociales y estereotipos impuestos de belleza.

Torres se mostró emocionada de protagonizar la nueva versión de la icónica producción de colombiana "Yo soy Betty la fea", considerada la telenovela más exitosa de la historia del género, que estrenará la cadena hispana Telemundo en febrero próximo.

La actriz explicó que su Betty es "auténtica", acorde con los valores de su familia y la "vida difícil que ha tenido", y una especie de rebelde que "desafía estereotipos y la cultura obsesionada con las redes sociales.

Precisó que la nueva Beatriz Aurora Pinzón, una estadounidense nacida en Nueva York de padres mexicanos", representa un reto en su carrera.

Durante la entrevista, realizada en los estudios de Telemundo en Miami, Torres explicó que su personaje extrañamente no está interesado en las redes sociales.

"Ella sabe tener privacidad y se enfoca en ser bella internamente, que es mucho más difícil que ser bella físicamente", subrayó.

La serie explora el contraste entre la vida muy latina de su casa y las empresas estadounidenses. También los valores de la llamada generación de los 'milenials', los primeros en convertirse en adultos en el siglo XXI.

"Ella se siente cómoda con ella misma y cuando alguien se siente cómoda con quien es no necesita seguir ningún tipo de estereotipo, y aunque existan 800 'bloguers' que te digan que la belleza es padrísima, lo más importante es la cabeza y el estudio", matizó la actriz.

Precisó que Betty tiene cosas más importantes por las que preocuparse. "Cuando se está en su situación nadie se pregunta '?me compro un labial o comida?'".

La actriz de 21 años dijo además que el "spanglish" está presente en la producción como reflejo de la biculturalidad, "de cómo se mueve en la vida diaria una latina en Estados Unidos".

El personaje de Betty es el primero como protagonista para Torres, quien desde niña estudió danza y actuación en su país natal.

Día a día, la actriz, que fue Miss Ciudad de México 2017, se enfrenta a las cámaras sin una gota de maquillaje y no es lo único que modificó de su apariencia.

También ha dejado abandonada la guerra contra el vello facial.

"Tuve que cambiar este bigotito", al que antes domaba con láser, explica entre risas.

De igual forma las cejas están como crecen naturalmente y los vellos de los lados de la cara, explicó.

"Al principio fue difícil por cómo la gente me veía. (Decían) Mira tiene bigote. Pero ahora no me causa ningún conflicto. Tampoco aparecer con la cara lavada porque sé que el personaje lo requiere y lo necesita", expresó.

"Mi cuerpo es de Betty", señaló, un personaje que esconde su inteligencia y educación financiera detrás de gestos y movimientos aniñados.

"Mi Betty es una mujer insegura, extremadamente inteligente, muy capaz, feroz en su ámbito de trabajo, amorosa, empática, tierna y ama a su familia. Da todo por ellos", describe Torres.

"Ella le va hablar a los 'latinx' en su idioma, con sus problemas y preocupaciones. Es auténtica y los va a enamorar a todos", manifestó Torres.

La nueva producción es también protagonizada por Erik Elías como Don Armando, Sabrina Seara como su novia Marcela y Aaron Díaz como el mujeriego Ricardo

El guión contó con el apoyo de Fernando Gaitán, autor de la teleserie original, estrenada en Colombia en 1999 y con más de una decena de versiones diferentes en el mundo.