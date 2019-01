Peterhansel se complica el Dakar por querer devolverle el favor a Nani Roma

El francés Stéphane Peterhansel (Mini) se complicó este domingo las opciones de poder ganar el rally Dakar al querer devolver el favor a Joan Roma, al que quiso remolcar del lugar donde estaba atrapado en la arena como el español hizo con él hace dos días.

Peterhansel se aprestó a sacar a Nani Roma para que pudiese continuar la carrera pero terminó igualmente atrapado en la arena, tercera vez que le ocurre en esta edición del Dakar y que le hace quedarse a 41 minutos del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien es el líder de la carrera.

"He vuelto a cometer un error tonto", admitió Peterhansel, el piloto más laureado de la historia del Dakar con trece títulos, de los que seis fueron en moto y siete en coche.

"No nos iba mal en la primera especial, hasta que he visto a 'Nani' bloqueado a falta de cinco kilómetros para la meta. No me ha hecho ningún gesto para pedirme ayuda pero después del favor que me hizo hace dos días me he sentido en la obligación de echarle una mano", explicó.

El resultado de esta operación es que Peterhansel se quedó atrapado en una zanja y ha perdido veinte minutos hasta que ha podido salir y reanudar la marcha.

"No es un error sino más bien una soberana tontería. Con tantos errores acumulados la victoria se nos escapa", reconoció Peterhansel.

La sexta etapa del Dakar era la más larga de este rally, con 838 kilómetros entre Arequipa y San Juan de Marcona, en Perú, de los que 330 eran cronometrados.