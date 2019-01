Federer dice que sus rivales necesitarán una buena actuación para vencerle

El tenista suizo Roger Federer , tercer favorito en Melbourne, afirmó que sus rivales necesitarán una buena actuación para poder vencerle, porque considera que está jugando a un buen nivel.

"No quiero analizar demasiado el nivel al que he jugado durante la pretemporada porque eso me podría repercutir negativamente si mañana tengo un mal inicio de encuentro", argumentó el vigente campeón del torneo, quien se enfrentará en primera ronda al uzbeko Denis Istomin , 99 clasificado en la lista ATP.

"Sé lo que él hizo en el partido frente Novak. Pude ver el partido entero cuando le venció a Novak hace dos años aquí. Yo he jugado varios partidos muy duros contra él en el pasado. Él puede jugar muy bien en superficie rápida", explicó el campeón de veinte Grand Slams.

Federer arrancará su recorrido en Melbourne Park este lunes en la pista Rod Laver Arena, en la que será su vigésima participación en el torneo de Melbourne, pues su estreno fue en la edición del año 2000.

En aquel año, el suizo comenzó con una victoria frente al estadounidense Michael Chang, quien cuenta con un Roland Garros, y cayó en tercera ronda frente al francés Arnaud Clement.