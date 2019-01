Carlos Sainz: "Nunca había tenido un Dakar con tantos problemas"

El piloto español de coches Carlos Sainz (Mini) afirmó hoy "nunca había tenido un Dakar con tantos problemas" como este que se disputa en Perú, donde al tercer día se quedó sin opciones de repetir el triunfo del año pasado.

"Día tras día hemos ido encontrando problemas", contó Sainz en una conferencia de prensa durante el día de descanso del rally en Arequipa, que marca el ecuador de la carrera, antes de poner rumbo hacia Lima, punto de partida y llegada de este Dakar.

El madrileño destacó como uno de sus principales problemas al sistema de hinchado y deshinchado automático de los neumáticos de los buggy de Mini y a las trampas que encierra el desierto peruano.

"Ayer fue una faena. Nunca me había pasado una cosa así, con un fesh-fesh (arena muy fina) que ni siquiera lo hemos visto en Atacama (Chile)", destacó Sainz en referencia al momento en que se quedó atrapado en la arena y el polvo sin poder salir hasta que le ayudó un camión,.

"El Dakar está siendo duro, a veces más duro porque pasamos dos veces por los mismos sitios", agregó Sainz, dos veces ganador del Dakar en coches (2010 y 2018).

El piloto aseguró que su intención es continuar el rally, "seguir adelante, trabajando para mejorar el coche y para el equipo si hace falta".

"Si me tengo que parar, me pararé a ayudar a quien sea. El año pasado trabajaron para mí porque yo era líder y este año he tenido yo el problema y no tendré dudas en ayudar a mis compañeros si les hace falta", reiteró.

Sainz reconoció que le gustaría terminar al final de la carrera entre los diez primeros pero afirmó que es consciente de que es un objetivo complicado al tener en cuenta los diversos problemas que ha tenido en los últimos días.

"Si puedo y no me tengo que parar, trataré de ganar alguna etapa", apuntó Sainz, que hasta ahora no ha podido ganar ninguna e las cinco disputadas en este Dakar,

Sobre su continuidad en el Dakar, donde tiene firmado un año más con Mini, Sainz indicó que no tomará una decisión hasta que vuelva a España y lo medite con tranquilidad, como ya ha hecho en años anteriores.

"Siempre vuelvo, pienso y me pregunto a mí mismo si me sigue compensando, poniendo en la balanza los pros y los contras. Ahora en caliente no voy a decidir nada", concluyó.

El madrileño se encuentra disputado su duodécimo Dakar y este año intentaba adjudicarse su tercer título con tres coches diferentes, tras haberlo conseguido antes con Volkswagen y Peugeot.