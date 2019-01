Marta Paço, ciega y bronce en Mundial Surf: "No me imagino cómo será el mar"

"No alcanzo a percibir cómo son las olas y no me imagino cómo será el mar"", asegura a Efe Marta Paço, la surfista portuguesa ciega, de 14 años de edad, que acaba de ganar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Surf Adaptado celebrado en California.

Marta Paço, que reside con su familia en la ciudad norteña lusa de Viana do Castelo, relata, en una entrevista telefónica, cómo vive la experiencia de adentrarse en el mar para desafiar a las olas con su tabla de surf.

Sus ojos, asegura, son los de su entrenador, Tiago Prieto, que se mete siempre con ella en el agua y le va dando todo tipo de indicaciones.

Con esa información, adopta las posiciones y las medidas necesarias para desafiar a las olas y romperlas de la manera más eficaz.

"Cuando surfeo tengo una leve idea de cómo pueden ser las olas, pero es muy difícil llegar a percibir la forma de las olas, no me las imagino", explica la surfista.

"Te puedo decir que yo sé que las olas vienen por la izquierda o por la derecha, que rompen y nada más", argumenta Marta Paço, a quien el mar le proporciona "calma, mucha felicidad y mucha libertad".

"Con el surf me siento más unida al mar y, a la vez, más igual al resto de personas, ya que yo sé que el mar va a ser igual conmigo que con otra persona cualquiera que no sea ciega", asegura a Efe.

Sintió curiosidad por el surf desde pequeña, pero empezó a practicarlo por casualidad hace dos años, cuando los responsables del Surf Club Viana se lo propusieron a la madre de Marta en un café.

"Me pidieron que probara el surf adaptado y la primera vez que lo hice fue un torneo internacional de surf adaptado donde participaron deportistas de Portugal, España, Francia e Italia", recuerda la medallista.

Tras el éxito cosechado en el Mundial, que se celebró a mediados de diciembre en San Diego, su próximo reto será el primer Europeo de Surf Adaptado, que, precisamente, se celebrará este año en Viana do Castelo.

Una cita europea ante la que Marta Paço se siente "muy feliz", no sólo porque se celebrará en Viana, sino porque será "un paso muy importante para el surf adaptado".

Marta Paço anima a que las personas ciegas no permitan que las deficiencias "comanden su vida" e insiste en que "tenemos que hacer y practicar todo lo que nos guste".

Su entrenador, Tiago Prieto, asegura que es una deportista que "siempre está dispuesta a aprender cada día más y más cosas y siempre está muy motivada".

La joven surfista no ha tenido problemas para practicar desde muy pequeña otras actividades, como el voleibol, la natación o la equitación, porque "me gustan mucho los deportes", insiste.

Ahora vive un momento muy dulce tras el éxito en el Mundial, aunque es consciente de que "sin el apoyo de mi familia y amigos no hubiera llegado hasta aquí".

?Alguna vez has pasado miedo dentro del mar?: "No, nunca", concluye con rotundidad.