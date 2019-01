Bautista Agut: "El partido contra Murray será una experiencia inolvidable"

El tenista español Roberto Bautista Agut, vigésimo segundo cabeza de serie en Melbourne, dijo que su partido frente al británico Andy Murray "será una experiencia inolvidable", después de que el escocés anunciara que dejará el circuito tras Wimbledon a causa de su lesión.

"Yo creo que va a ser un partido diferente a lo habitual, el encuentro será difícil aunque la experiencia será buena para mí. Andy es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis", comentó el castellonense en la rueda de prensa previa al comienzo de la fase final del Abierto de Australia.

Bautista admitió que se encuentra en un gran momento de forma, después de conquistar Doha tras vencer al checo Thomas Berdych en la final y al serbio Novak Djokovic, primer clasificado mundial, en semifinales.

"Yo creo que me encuentro mejor físicamente que el año pasado, ya que he tenido una semana para aclimatarme después del torneo de Doha. El año pasado vine directo de Auckland, uno de mis torneos preferidos, y no pude hacer mis entrenos y descansos bien medidos", explicó.

El tenista español, quien podría enfrentarse en una hipotética tercera ronda al ruso Karen Khachanov (10), se posicionó a favor de la Copa Davis, después del debate suscitado como consecuencia de la aparición de otros campeonatos de similares características, pero aseveró que no le gustaría "tener dos competiciones iguales en cuestión de un mes".