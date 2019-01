El argentino Kevin Benavides espera remontar en la segunda mitad del Dakar

El motociclista argentino Kevin Benavides afirmó hoy que espera remontar posiciones en la segunda mitad del rally Dakar, después de la jornada de descanso que la carrera tendrá en Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú.

"Ha sido una primera semana buena para mí, creo que me he mantenido bastante bien. Los primeros días salí más tranquilo pero ahora ya he apretado más", dijo Benavides, quien marcha en la sexta posición de la clasificación general de motos, a 9 minutos del estadounidense Ricky Brabec (Honda), líder de la carrera.

El argentino indicó que aprovechará el día de descanso para plantear la estrategia para las cinco últimas etapas del rally y también para descansar y "cargar pilas".

Benavides comentó que en la quinta etapa, que tenia una salida de diez motos en línea sobre una playa, salió primero y pudo rodar primero durante 200 kilómetros; por lo que apenas se vio afectado por el gran polvo que perjudicó al resto de competidores que venían detrás.

Tras los abandonos del español Joan Barreda y el portugués Paulo Gonçalves, el argentino es la principal carta del equipo oficial de la marca japonesa Honda para ganar el Dakar, después de que este piloto quedase segundo del rally en la pasada edición.