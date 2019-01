Brabec y Al-Attiyah llegan líderes a la jornada de descanso del Dakar

El estadounidense Ricky Brabec y el catarí Nasser Al-Attiyah arribaron este viernes como líderes del Dakar en motos y coches, respectivamente, a la jornada de descanso del rally, que marca el ecuador de la competición antes de afrontar sus cinco últimas etapas.

Tanto el norteamericano como el árabe pudieron mantener al margen a sus perseguidores más directos en la quinta etapa de la carrera, que salía desde Moquegua para las motos y quads y desde Tacna para coches y camiones, pero con meta para todos en Arequipa, todo ello en Perú.

Sin embargo, ninguno de los dos tiene asegurado el éxito, pues en motos los siete primeros están separados por apenas nueve minutos de distancia y en coches los tres primeros por menos de 35 minutos, unos márgenes que dejan abierto todo para la segunda parte de la carrera, donde los vehículos pondrán rumbo hacia Lima.

"No sé si estoy soñando o si es real. Me encantaría sacarles una buena ventaja a mis rivales, pero solo me separa un minuto. El Dakar nunca es fácil", comentó Brabec.

De hecho, el británico Sam Sunderland (KTM) está casi pisando la rueda trasera de Brabec (Honda), al que tiene a apenas 59 segundos después de haber ganado la quinta etapa.

Sunderland, campeón del Dakar en 2017, ganó la etapa gracias a los más de diez minutos que los comisarios de carrera le descontaron por haberse detenido a ayudar al portugués Paulo Gonçalves (Honda), quien estaba malherido por culpa de una fuerte caída que le obligó a abandonar el rally con un traumatismo craneal.

La decisión de los comisarios relegó a la tercera posición de la general al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que continúa a casi tres minutos de Brabec, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) cayó a la séptima posición, a 9 minutos de la cabeza.

En la clasificación de la etapa, el debutante español Lorenzo Santolino (Sherco) quedó en la cuarta posición, lo que le sitúa como una de las revelaciones de la primera semana del rally con la undécima posición en la clasificación general, muy cerca de entrar entre los diez primeros.

Santolino contó a la Agencia Efe que no se esperaba tener esta irrupción en el Dakar ya que afrontaba su primera participación en el rally sin fijarse un objetivo y solo con el único ánimo de aprender para siguientes años.

Al-Attiyah, en cambio, fue el gran vencedor de esta quinta etapa al aumentar su ventaja sobre sus competidores gracias a los problemas que tuvo el francés Stéphane Peterhansel (Mini), su principal perseguidor, quien se quedó enganchado en un punto del recorrido y aleja a casi 25 minutos del árabe.

El ganador de la etapa fue el francés Sébastien Loeb, que sumó su segundo triunfo de etapa en este Dakar y demostró que su Peugeot 3008, el coche que ganó el rally hace dos años, todavía tiene nivel para hacerle frente a los vehículos oficiales de Mini y Toyota.

Tercero en la general continúa el español Joan 'Nani' Roma (Mini) pero tras perder tiempo respecto a Al-Attiyah, al que ahora tiene a casi 35 minutos.

El también español Carlos Sainz (Mini) marcó los mejores tiempos del día en los primeros kilómetros del tramo cronometrado pero en la parte final su coche quedó atrapado y tuvo emplear cerca de media hora para sacarlo y volver a emprender la marcha.

El madrileño está ahora a más de cinco horas de la cabeza de la carrera por el percance sufrido este miércoles en la tercera etapa, por lo que sus remotas opciones de repetir el triunfo en el rally se hacen cada vez más pequeñas.

En la categoría de los coches ligeros UTV (vehículos utilitarios todoterreno), el español Gerard Farrés se convirtió en líder provisional de la clasificación general después de que la organización cancelara el último tramo de la etapa por niebla.

Por su parte, el argentino Nicolás Cavigliasso siguió hoy aumentando su ventaja en los quads sobre sus compatriotas Nicolás González Ferioli y Gustavo Gallego.

Una vez en Arequipa, los pilotos se tomarán un respiro antes de dirigirse hacia a Lima, punto de partida y llegada de la carrera, que por primera vez en su historia se celebra íntegramente en un país, con diez etapas en Perú del 7 al 17 de enero.