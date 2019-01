Pelosi cree que Trump prefiere hacer un "culebrón" en lugar de negociar

La presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, acusó hoy al mandatario, Donald Trump, de preferir "un culebrón" a negociar "con seriedad" la seguridad fronteriza y el fin del cierre parcial de la administración.

"Ni siquiera estoy segura de que el presidente quiera el muro, creo que sencillamente pretende crear un debate en torno al mismo", consideró Pelosi en su rueda de prensa semanal, en Washington.

La líder demócrata criticó a Trump por su "petulancia" a la hora de gestionar la financiación del gobierno que preside y sugirió que estaría liderando el "papel dramático" durante el actual debate político.

"Si tuviera confianza en su propia postura, ?por qué diría que tiene que cerrar el gobierno?", cuestionó Pelosi, quien considera a Trump el culpable del cierre parcial de la administración porque "no puede salirse con la suya".

En su intervención, la líder demócrata afirmó que este miércoles, en una con el gobernante, Trump le preguntó directamente por su apoyo al muro y no por la seguridad fronteriza en general.

"Dijo que si en 30 días yo apoyaría un muro y respondí que no. Entonces se fue y dijo algo más", aseguró reiterando que los demócratas apoyan la seguridad fronteriza, no la construcción de la barrera.

"No solo el presidente no fue presidencial en su comportamiento de ayer ... lo que está proponiendo no es la mejor manera de asegurar nuestras fronteras", argumentó Pelosi, al tiempo que ironizó con que la actitud de Trump para ella no fue una "sorpresa".