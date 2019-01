La peruana Gianna Velarde se queda fuera del Dakar en la tercera etapa

Gianna Velarde, la primera peruana en correr el rally Dakar en moto, se quedó fuera de carrera al sufrir una aparatosa caída y no poder completar a tiempo la tercera etapa del rally, una de las más duras de esta edición.

A Velarde se le hizo de noche en mitad de la etapa y no pudo llegar a la hora límite marcada por la organización para pasar por el tercer punto de control que había en el recorrido, ubicado antes del kilómetro 300 del tramo cronometrado del día.

"En el kilómetro 100 la moto se me clavó y, cuando la quise levantar, me di cuenta de que el timón (manillar) no se movía. Hice así 30 kilómetros y algunos chicos de la organización me ayudaron porque la moto no giraba", comentó.

La peruana llegó más tarde al campamento situado en la ciudad de Arequipa, pero la organización no le permitió iniciar la cuarta etapa por no haber finalizado la tercera, que se celebró entre las ciudades de San Juan de Marcona y Arequipa, en Perú, con un recorrido de 798 kilómetros, de los que 331 eran cronometrados.

Velarde, de 24 años, se había propuesto correr el Dakar tras haberse iniciado en la moto a los 15 años de la mano de su padre, deporte que le sirvió para sobrellevar las 16 quimioterapias y 32 radioterapias que recibió para superar un cáncer de ganglios.