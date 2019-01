Exigen a FEMA y Oficina Reconstrucción acelerar fondos restauración de P.Rico

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico exigió hoy una reunión con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) para saber el estatus de los pagos y proyectos para la restauración de los municipios tras el huracán María.

"No se puede hablar de construcción efectiva y menos de resiliencia, si no se aceleran los procesos. Ya no puede haber excusas a más de un año del paso del huracán María", sostuvo hoy en declaraciones escritas el presidente de la organización, Rolando Ortiz.

Según dijo el alcalde de Cayey, éste obtuvo información de que FEMA exigió al Gobierno local un nuevo procedimiento para tramitar los trabajos, pero el mismo no se ha entregado.

"El sentir de los alcaldes, de todos los partidos, en todo el país es que no hay sentido de urgencia. Puerto Rico no se ha recuperado y esa es la realidad. Es abusivo para las familias necesitadas tratar de proyectar que todo está bien", enfatizó.

Ortiz explicó que los trabajos que los municipios llevan con FEMA se dividen en varias categorías.

La categoría A se refiere a recogido de escombros, la B es para trabajos de emergencia y en ambos casos ha habido adelantos en algunos municipios, pero en otros han habido atrasos.

"O sea, no hay consistencia y los municipios. Hemos estado sometiendo la información y documentación requerida, pero hay que acelerar el paso", afirmó Ortiz.

Asimismo, las categorías C a G son para proyectos permanentes, por los cuales FEMA solicitó al Gobierno de Puerto Rico que someta por escrito el procedimiento a seguir, lo que no se ha logrado al momento, dijo Ortiz.

"Es injusto el trato que se le está dando a las familias de nuestros pueblos. Por eso estamos solicitando esta reunión con carácter de urgencia. Los alcaldes estamos dando el 100%, eso lo reconoce todo el mundo, pero no podemos hacerlo solos", enfatizó Ortiz.