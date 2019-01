Twitter anuncia un acuerdo con la NBA para retransmitir la segunda parte de los partidos

Twitter anunció hoy un acuerdo con la Asociación Nacional de Baloncesto de EE.UU. ( NBA ) para retransmitir las segundas partes de los partidos de forma gratuita y centrándose en un único jugador al que los aficionados habrán elegido previamente a través de la red social.

En una conferencia durante la feria de electrónica de consumo CES 2019 que se celebra estos días en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), la compañía que dirige Jack Dorsey reveló este "experimento" que empezará con el partido "All-Star" de la NBA el próximo domingo 17 de febrero.

El objetivo de la empresa con sede en San Francisco (California, EE.UU.) es reforzar su negocio de video y alzarse como una plataforma de referencia para los aficionados al deporte.

Durante la primera parte de los partidos, los "fans" deberán mirar el juego de forma tradicional por televisión y podrán votar en Twitter a través de la cuenta @NBAonTNT cuál es el jugador al que quieren "seguir" durante la segunda parte.

El jugador que reciba más votos será seguido una vez se reanude el encuentro y hasta el final por una cámara "iso-cam", que retransmitirá a través de Twitter de forma gratuita.

La red social también anunció este miércoles que está probando dos nuevas herramientas: una para que los internautas puedan marcar su estado (disponible, no disponible, no molestar, etc.) y otra para crear tuits que "ayuden a romper el hielo" y desencadenen conversaciones sobre determinados temas.